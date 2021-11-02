Стало известно, что сказала Галина Гатчинс перед смертью
В сети обнародовали последние слова Галины Гатчинс перед тем, как она упала в обморок от смертельного ранения. Оператор свалилась на руки электрику и сказала, что произошло что-то нехорошее.
Такие показания дали 14 членов съемочной группы, находившихся на площадке во время трагедии. После выстрела они слышали, что сказала украинка, и рассказали об этом на допросе, сообщает издание New York Post.
Напомним, что 22 октября стало известно о смерти кинооператора Галины Гатчинс, которую случайно застрелил актер Алек Болдуин на съемках фильма "Ржавчина". Женщина скончалась в больнице спустя несколько часов после инцидента.
Свидетели рассказали правоохранительным органам, что, упав на руки к главному электрику, Галина еще могла говорить.
К Гатчинс сразу подошел другой оператор и, посмотрев на нее, сказал: "Ох, это нехорошо".
"Нет, это нехорошо. Это совсем нехорошо", – ответила раненая женщина перед тем, как потерять сознание.
По словам присутствующих на площадке, за несколько секунд до трагедии актер готовился к сцене с использованием оружия и говорил: "Итак, пожалуй, я выну это, вытащу и уйду. Бам!".
Алек ожидал, что оружие будет не заряжено, однако, из-за невнимательности выстрелил в Галину. На площадке начался хаос, Гатчинс и режиссеру Джоэлу Соузу вызвали скорую помощь.
Ранения 42-летней женщины оказались несовместимыми с жизнью, поэтому врачи не смогли ее спасти.
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