Стал отцом в 79, но похоронил внука: что скрывает Де Ниро, которому исполнилось 80, и какую трагедию он пережил. Фото
Об успешной актерской карьере Роберта Де Ниро, которому 17 августа 2023 исполнилось 80 лет, можно говорить долго. За плечами звезды десятки успешных ролей, "Оскар", "Золотые глобусы", всемирное признание и миллионы фанатов его творчества. Однако не менее интересна личная жизнь американца с итальянским гражданством.
Семья всегда была важна для артиста. У него есть семь детей – родных, усыновленных и выношенных суррогатной матерью, но каждого из них актер любит одинаково. OBOZREVATEL расскажет, какая драма произошла в жизни знаменитости, что за трагедию он пережил и чем удивил мир в этом году (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).
Роберт Де Ниро из тех мужчин, которые не только не отказываются от детей после развода, а упорно борются за опеку над ними. Во время первого брака с актрисой и певицей афроамериканского происхождения Дайенн Эбботт он удочерил ее дочь Дрену, с которой позже еще много лет снимался в кино.
Также у артиста родился сын Рафаэль, но он не унаследовал талант к актерству и занялся продажей недвижимости.
В отношениях с бывшей моделью Туки Смит Де Ниро решил, что любой ценой хочет еще детей, поэтому пара обратилась к суррогатной матери, которая родила для них близнецов. Отношения вскоре распались, но актер продолжил заниматься малышами.
В 1997 году звезда официально женился во второй раз. Бывшая стюардесса Грейс Хайтауэр покорила Де Ниро, и в 1998 году у них родился сын Элиот, а в 2011 году – дочь Хелен. Кстати, за этот период они дважды разводились и женились. Окончательно страсть угасла в 2019 году.
Казалось, что на этом романтические похождения актера закончились, если бы не неожиданная новость – в 2023 году он в седьмой раз стал отцом маленькой девочки, которую назвали Джией. Подарила наследницу звездному отцу 45-летняя актриса и тренер по боевым искусствам Тиффани Чен.
Радость от рождения седьмого ребенка затмила трагическая новость. 20-летний внук актера Леонардо Де Ниро Родригес скончался в своей квартире и был найден другом. У тела нашли тарелку с белым порошкообразным веществом.
Кстати, есть вещь, которую актер пытается скрывать от папарацци и фанатов – состояние здоровья его сына Элиота. Дело в том, что мальчик страдает аутизмом, о чем артист намекнул только раз за всю жизнь.
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