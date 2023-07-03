В семье Роберта Де Ниро произошло горе: умер внук культового актера. Фото

В понедельник, 3 июля, стало известно о смерти внука культового американского актера Роберт Де Ниро. Леонардо было всего 20 лет.

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О горе в семье сообщила мама парня, приемная дочь звезды Голливуда Дрена де Ниро. 51-летняя женщина написала трогательный пост о покойном сыне, а также показала его фото (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

"Мой прекрасный милый ангел. Я полюбила тебя без слов и описаний с того момента, как почувствовала тебя в своем животе. Ты был моей радостью, моим сердцем и всем, что когда-либо было чистым и настоящим в моей жизни. Я хотела бы быть с тобой прямо сейчас. Я хотела бы быть с тобой. Я не знаю, как жить без тебя, но я попытаюсь продолжать и распространять любовь и свет, которые ты заставил меня почувствовать, став твоей мамой. Тебя так глубоко любили и ценили, и я бы хотела чтобы одна только любовь могла спасти тебя. Мне очень жаль, моя малыш. Покойся с миром в вечном раю, мой дорогой мальчик", – оставила в профиле дочь Де Ниро.

Текст растрогал интернет-пользователей до слез. В комментариях они оставляли слова поддержки убитой горем матери, а также соболезнования по поводу смерти еще совсем юного Леонардо.

О причинах смерти Дрена рассказывать не стала.

Добавим, отцом Леандро был художник Карлос Родригес. Дочь актера часто публиковала совместные фото с сыном, рассказывая о большой материнской любви к наследнику.

Также отметим, что Дрена де Ниро – это приемная дочь Роберта де Ниро, которую он удочерил в браке с актрисой и певицей Дайенн Эббот (1976−1988). В этом браке также родился сын Рафаэль.

А в апреле этого года 79-летний Роберт Де Ниро в седьмой раз стал отцом. У него родилась дочь. Мать девочки – 45-летняя актриса и тренер по боевым искусствам Тиффани Чен. Все подробности – в нашем материале.

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