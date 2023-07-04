Появились подробности смерти 20-летнего внука Роберта Де Ниро: рядом с телом был белый порошок

3 июля стало известно о смерти внука культового американского актера Роберта Де Ниро – 20-летнего Леонардо Де Ниро Родригеса. Парня нашли мертвым днем в воскресенье, 2 июля, в кресле в однокомнатной квартире на Уолл-стрит стоимостью почти миллион долларов (около 37 млн гривен).

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В полиции поделились новыми подробностями смерти Леонардо, озвучив вероятные причины. Об этом пишет Daily Mail.

Внука Роберта Де Ниро нашел его друг, который пришел в гости к парню, поскольку не мог долго с ним связаться по телефону. Молодой человек вызвал правоохранителей.

Прибыв на место, полицейские обнаружили, что рядом с телом Леонардо была тарелка с белым порошкообразным веществом.

Официальную причину смерти ни полицейские, ни близкие покойного пока не называют. Однако СМИ предполагают, что дело в передозировке запретными веществами.

Напомним, о смерти Леонардо сообщила его мать – 51-летняя Дрена де Ниро – на своей странице в Instagram. Она написала трогательный пост о покойном сыне, а также показала его фото.

Отметим, Дрена де Ниро – это приемная дочь Роберта де Ниро, которую он удочерил в браке с актрисой и певицей Дайенн Эббот (1976−1988). В этом браке также родился сын Рафаэль.

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