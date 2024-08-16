'Сразу видно, где жена военного, а где нет'. Кристину Решетник захейтили за танцы на концерте Адель в Германии

Жена известного украинского телеведущего Григория Решетника – Кристина – похвасталась отдыхом на концерте певицы Адель в Германии. Некоторые украинцы в ответ возмутились, что она демонстрирует радости жизни, пока в стране продолжается полномасштабная война.

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Блогер и многодетная мама объяснила, что "события последних лет научили ее не откладывать жизнь на потом". Однако не все фолловеры оценили позицию Кристины Решетник и написали ей об этом в Instagram.

"Наконец-то мечта осуществилась. Люблю эти ощущения, когда так происходит. Невероятная певица, невероятная энергия и мои любимые песни. Чувствовать, плакать и благодарить за такие мгновения – они дают заряд на все последующие месяцы! Потому что, как показали события последних лет, не стоит откладывать жизнь на потом", – говорится в посте.

На видео блогер в толпе подпевает Адель и наслаждается вечером, пока на нее сверху падает конфетти.

"Рада за вас, но, к сожалению, наше общество разделилось. Жена военных разучились радоваться жизни. Сейчас сразу видно, где жена военного, а где нет", "Жирно живете. Зачем это, когда война?" "Я считаю, что мы все должны сплотиться и помогать в полную силу, а не за концертами за границу ездить. К сожалению, эта вся жизнь на полную,только прикрывание", – написали некоторые пользователи.

Следует заметить, что и положительных комментариев было немало. Некоторые подписчики Кристины Решетник похвалили ее на исполнение своих мечтаний.

Ранее OBOZ.UA писал, что супруга Григория Решетника на заграничном отдыхе пожаловалась на выгорание, но украинцы ее не поняли.

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