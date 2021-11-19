Сражение на шпагах и горячие сцены в холодном душе: лидер "Бумбокса" и Наталья Гоций – о премьере "Імперії впадуть". Эксклюзив

Анастасия Польская
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Сражение на шпагах и горячие сцены в холодном душе: лидер 'Бумбокса' и Наталья Гоций – о премьере 'Імперії впадуть'. Эксклюзив

В пятницу, 19 ноября, украинская группа "Бумбокс" представила долгожданную премьеру –"Імперії впадуть". В клипе снялась известная модель Наталья Гоций.

Ей пришлось не только примерить на себя костюм фехтовальщицы и сражаться на шпагах, но и несколько дублей целоваться с Хлывнюком под холодным душем. Лидер "Бумбокса" признался, что именно она стала вдохновительницей видеоистории "Імперії впадуть".

Режиссер клипа Стас Гуренко, солист группы Андрей Хлывнюк и модель Наталья Гоций рассказали о своих впечатлениях после съемки клипа эксклюзивно для OBOZREVATEL.

Видео дня
Какой скрытый смысл вложил режиссер в песню и клип "Імперії впадуть"

По словам Стаса Гуренко, клип "Імперії впадуть" – это своего рода завершение трилогии, в которую входят клипы "ДШ" и "Ангела".

"Между собой эти видео объединены метафоричностью и визуальным стилем. В "ДШ" главный герой стоит перед выбором, который изменит все в его жизни, в "Ангела" – получает удары, оставляющие на теле шрамы, ожоги и татуировки, а в "Імперії впадуть" – сам становится тем, кто эти удары наносит", – объясняет режиссер свою задумку.

Андрей Хлывнюк и модель Наталья Гоций в клипе "Імперії впадуть"

Он говорит, что эта песня рассказывает, что отношения с любимым человеком, какими бы они ни были, оставляют на нас следы. И получив этот опыт мы несем его с собой.

"Иногда человек появляется в жизни другого, как поддержка, иногда – как испытание, которое не каждый сможет пройти. Что делать? Встать и продолжить? Нанести ответный удар в спину или просто сдаться? Бросить оружие и отдаться друг другу? Вариантов множество, как и множество тактик в фехтовальном поединке", – приводит примеры Гуренко.

В клип "Імперії впадуть" заложена сложная, но красивая метафора
Как проходили съемки клипа

В свою очередь, Андрей Хлывнюк говорит, что без Натальи Гоций клипа бы не было, а также он был бы другим без фехтовальщиков Влады Харьковой и Владимира Станкевича.

Кадр из клипа "Імперії впадуть"

"Влада и Владимир играли в сценах фехтования и показали, как ведут себя настоящие чемпионы – без капризов, без топанья ножкой, они несколько часов ждали своего выхода и выложились на полную. Жаль, что у нас было мало времени на общение", – сожалеет Андрей.

Он отметил, что когда закончилась съемка, все улыбались: "Поверьте, это дорогого стоит".

Влада Харькова и Владимир Станкевич играли в сценах фехтования

А модель Наталья Гоций также не может сдержать эмоций после своей первой в жизни роли в клипе. Она призналась OBOZREVATEL, что сильно нервничала, поскольку снялась вместе с любимой группой.

"Главным для меня было – оправдать доверие Андрея и Стаса, сыграть убедительно и побороть свой внутренний стресс. Потому, что клип останется навсегда. Это маленькое кино и теперь я знаю, как его снимают. Интересно, что хотя буквально все было в новинку – от спецгрима, который наносится гораздо дольше обычного, до повторяющихся дублей – это не сбивало. Напротив, чем больше "ран" появлялось на моем теле, тем лучше я понимала, что мне нужно делать", – рассказывает Гоций.

Наталья Гоций сильно нервничала во время съемок

По словам модели, шпага и костюм преобразили ее, и она почувствовала себя агрессивным бойцом. Однако сцену в душе играть было неловко.

"Я до последнего думала, что это шутка. Нет никакой проблемы в том, чтобы целоваться на съемочной площадке. Мы актеры и выполняем свою работу, но как понять, что это не пошло? Ну и несмотря на заботу ребят было прохладно. Но мы справились быстро. С первого дубля. Или со второго. Или третьего?", – увлеченно рассказывает Наталья.

Андрей Хлывнюк признался, что одной из первых демо песни "Імперії впадуть" услышала именно Гоций

Андрей Хлывнюк признался, что одной из первых демо песни "Імперії впадуть" услышала именно Гоций. По словам исполнителя, она очень близкий для него человек и преданный слушатель, поэтому он спросил у нее совета, каким сделать клип. И Гоций тогда ответила: "Клип может быть каким угодно, если в кадре буду я".

"Я был обрадован и удивлен, но не мог не спросить – уверена ли она? Суперзвезда мирового масштаба будет сниматься у нас в клипе? И все получилось", – вспоминает Хлывнюк.

Гоций – она очень близкий человек для Андрея Хлывнюка

Наталье даже пришлось отменить одну съемку и перенести еще несколько, а сразу после работы над клипом она полетела в Лондон.

"Наталья настолько органично вписалась в историю, что ей сразу все поверили. Попробуйте прожить тяжелые отношения в кадре под ярким светом в окружении тридцати человек. А теперь повторите это девять раз. Это надо уметь", – восхищается лидер группы "Бумбокс".

Самую тяжелую сцену клипа "Імперії впадуть" снимали 9 дублей
Как появилась идея песни

Андрей Хлывнюк рассказывает, что песня "Імперії впадуть" началась с музыкального эскиза Дениса Левченко – бывшего басиста "Бумбокс".

"Мы работали над альбомом "Таємний код: Рубікон", зарисовка так и не превратилась в песню, но я о ней не забыл. Прошло три года и результат перед вами. Соавтором Дениса стал Павел Литвиненко, наш клавишник, фактически создавший "Імперії впадуть", ту версию, которую вы слышите", – рассказывает солист.

Музыку для "Імперії впадуть" написали Андрей Хлывнюк, Денис Левченко и Павел Литвиненко

Он добавил, что именно Павел взял за основу идею песни, поменял в ней гармонию, внес правки, сделал аранжировку и записал на собственной студии.

"Работать с Пашей было легко – стоило только намекнуть на что-то и через пару минут ты слышал это в песне", – похвалил музыканта Хлывнюк, отметив, что всех его музыкантов объединяет профессионализм.

OBOZREVATEL ранее писал, что лидер "Бумбокса" Андрей Хлывнюк развелся с женой Анной Копыловой после 11 лет брака. У бывших влюбленных есть два ребенка – 11-летний Иван и 8-летняя Александра.

Также мы писали о новом клипе The Weeknd и Post Malone, который сняла украинка Таня Муиньо.

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