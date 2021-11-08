Лидер 'Бумбокса' Андрей Хлывнюк разводится с женой: как выглядит Анна Копылова. Фото

Фронтмен группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк официально расстается со своей женой Анной Копыловой после 11 лет брака. У бывших влюбленных есть два ребенка – 11-летний Иван и 8-летняя Александра.

Об этом сообщает ТСН, ссылаясь на собственное расследование. Пара подала заявление в Шевченковский суд Киева с просьбой расторгнуть их брак. OBOZREVATEL решил напомнить, как выглядит и чем занимается бывшая супруга известного певца (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Анна Копылова – дочь экс-замминистра финансов Украины Вадима Копылова. Родилась в Кировске (сейчас – Голубовка Луганской области). Уже в столице женщина вспоминала, что в детстве смотрела из окна на две шахты.

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Перед началом учебы в школе Анна переехала в Киев, куда перевели ее отца. В 17 лет мама с папой начали уговаривать абитуриентку отказаться от мечты стать режиссером и получить "нормальное образование". Сошлись на факультете журналистики Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

Уже на третьем курсе студентка стала интересоваться рекламой и с помощью друзей стала ассистентом ассистента режиссера. Впоследствии Копылова начала подниматься по карьерной лестнице и ей стали доверять съемку музыкальных и рекламных клипов.

С Андреем Хлывнюком Анна познакомилась, когда уже выпускалась из университета. Пара поженилась в 2010 году перед рождением своего первого ребенка.

Сейчас экс-избранница исполнителя работает артдиректором издательства "Основы" и режиссером. Женщина знает несколько языков и объединяет работу с воспитанием двоих детей.

Анна обожает искусство, часто экспериментирует с волосами и путешествует. Кроме того, она занимается художественной гимнастикой и может легко сесть на шпагат в воздухе.

Впервые о разводе пары заговорили еще в прошлом году, однако официальное подтверждение Андрей Хлывнюк не давал, поэтому фанаты верили в воссоединение пары. Только сейчас журналисты нашли заявление экс-влюбленных о слушании в суде. Известно, что никто из супругов не пришел на заседание.

Пока причина развода Анны и Андрея остается тайной.

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