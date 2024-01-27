Сравнивала Украину с Палестиной и занимается колдовством: что известно о певице из Ирландии Bambie Thug, которая поедет на Евровидение 2024

Накануне в Ирландии выбрали певицу, которая представит страну на Евровидении 2024 года в Швеции. Ею стала Кантри Рэй Робинсон, известная как Bambie Thug. Она выйдет на сцену с песней Doomsday Blue, которую за 10 часов прослушали уже 50 тысяч раз.

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Ирландия в этом году выбрала яркую и неординарную артистку, известную своими экстравагантными образами. OBOZ.UA расскажет, что известно о звезде и почему она сравнивала Украину с Палестиной.

Bambie Thug родилась в семье шведов и имеет троих сестер. Они выросли в городке Макрум, что в графстве Корк, с диагнозом СДВГ – синдром дефицита внимания с гиперактивностью. В свободное время Робинсон иногда работает аниматором на мероприятиях для детей с особыми потребностями.

Она идентифицирует себя небинарной личностью. Звезда не раз рассказывала о своей принадлежности к сообществу ЛГБТК+.

Артситка практикует колдовство, в том числе магию знаков, а также манифестацию. Она рассказывала, что во время менструации занимались магией крови, утверждая, что "это очень полезно для кожи". Колдовство повлияло и на музыку певицы. В некоторых ее песнях можно услышать заклинания и проклятия.

Обсуждая Евровидение 2024 года, артистка высказалась за необходимость бойкотировать Израиль. По мнению звезды, палестино-израильский конфликт можно сравнить с войной в Украине.

"Когда происходили события с Украиной, России не позволили въехать, поэтому я не думаю, что для одних должно быть одно правило, а для других – другое", – сказала певица, сравнив таким образом Палестину с Украиной.

Ранее OBOZ.UA писал, что певица грузинского происхождения Нуца Бузаладзе представит свою страну на песенном конкурсе "Евровидение 2024". Она имеет за спиной противоречивую биографию, где можно найти как работу в РФ еще в 2021 году, так и осуждение оккупации.

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