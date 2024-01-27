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Сравнивала Украину с Палестиной и занимается колдовством: что известно о певице из Ирландии Bambie Thug, которая поедет на Евровидение 2024

Катерина Малай
Люди
2 минуты
99
Сравнивала Украину с Палестиной и занимается колдовством: что известно о певице из Ирландии Bambie Thug, которая поедет на Евровидение 2024

Накануне в Ирландии выбрали певицу, которая представит страну на Евровидении 2024 года в Швеции. Ею стала Кантри Рэй Робинсон, известная как Bambie Thug. Она выйдет на сцену с песней Doomsday Blue, которую за 10 часов прослушали уже 50 тысяч раз.

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Ирландия в этом году выбрала яркую и неординарную артистку, известную своими экстравагантными образами. OBOZ.UA расскажет, что известно о звезде и почему она сравнивала Украину с Палестиной.

Bambie Thug родилась в семье шведов и имеет троих сестер. Они выросли в городке Макрум, что в графстве Корк, с диагнозом СДВГ – синдром дефицита внимания с гиперактивностью. В свободное время Робинсон иногда работает аниматором на мероприятиях для детей с особыми потребностями.

Она идентифицирует себя небинарной личностью. Звезда не раз рассказывала о своей принадлежности к сообществу ЛГБТК+.

Сравнивала Украину с Палестиной и занимается колдовством: что известно о певице из Ирландии Bambie Thug, которая поедет на Евровидение 2024

Артситка практикует колдовство, в том числе магию знаков, а также манифестацию. Она рассказывала, что во время менструации занимались магией крови, утверждая, что "это очень полезно для кожи". Колдовство повлияло и на музыку певицы. В некоторых ее песнях можно услышать заклинания и проклятия.

Сравнивала Украину с Палестиной и занимается колдовством: что известно о певице из Ирландии Bambie Thug, которая поедет на Евровидение 2024

Обсуждая Евровидение 2024 года, артистка высказалась за необходимость бойкотировать Израиль. По мнению звезды, палестино-израильский конфликт можно сравнить с войной в Украине.

"Когда происходили события с Украиной, России не позволили въехать, поэтому я не думаю, что для одних должно быть одно правило, а для других – другое", – сказала певица, сравнив таким образом Палестину с Украиной.

Сравнивала Украину с Палестиной и занимается колдовством: что известно о певице из Ирландии Bambie Thug, которая поедет на Евровидение 2024

Ранее OBOZ.UA писал, что певица грузинского происхождения Нуца Бузаладзе представит свою страну на песенном конкурсе "Евровидение 2024". Она имеет за спиной противоречивую биографию, где можно найти как работу в РФ еще в 2021 году, так и осуждение оккупации.

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