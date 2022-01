Spotify назвал самого популярного исполнителя, которые побыл рекорд прослушиваний

Стриминговый музыкальный сервис Spotify назвал самого популярного исполнителя месяца. Им стал канадский певец и автор текстов The Weeknd (настоящее имя Абель Тесфайе).

Кроме того, артист установил новый рекорд прослушиваний на платформе, обогнав предыдущего лидера – Джастина Бибера. Об этом пишет NME (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Сообщается, что причиной успеха стал новый альбом звезды под названием Dawn FM, выпущенный 7 января. За короткий срок сборник песен скачали более 85 млн слушателей.

Dawn FM стал продолжением его альбома 2020 года под названием After Hours. Поклонники артиста надеются, что вскоре их ждет еще один шедевр от кумира, который сейчас в разработке. На это раньше намекал сам The Weeknd.

Отмечается, что Джастин Бибер удерживал первенство среди прослушиваний в Spotify в течение предыдущего года.

Напомним, что The Weeknd был признан "артистом года" по версии другого музыкального сервиса Apple Music. Также сообщалось, что его альбом After Hours побил рекорд по количеству предварительных загрузок на платформе.

Как сообщал OBOZREVATEL, в одной из песен нового альбома под названием "Here We Go… Again" певец намекнул на роман с Анджелиной Джоли. Знаменитостям приписывали отношения задолго до этого.

Коротко о звезде: