The Weeknd в новой песне 'спалился' на романе с Джоли

Канадский певец Абель Тесфайе, более известный как The Weeknd, подогрел слухи о романе с Анджелиной Джоли в одной из песен из нового альбома под названием "Here We Go… Again". В тексте исполнитель проговорился, что встречается с кинозвездой.

Внимательные слушатели не пропустили мимо ушей эти строки, ведь минувшей осенью артисту приписывали роман с голливудской актрисой, пишет Elle. Молодых людей несколько раз видели на свиданиях, но они не комментировали свои встречи (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

В 8 песне из альбома Dawn FM певец упоминает о своей избраннице и описывает подробности их сексуальной жизни.

"Моя новая девушка – она кинозвезда. Я полюбил ее правильно, заставил ее кричать как Нив Кэмпбелл. Но когда я заставляю ее смеяться, клянусь, это излечивает мои депрессивные мысли. Потому что моя девушка кинозвезда", – говорится в тексте.

Отметим, что Джоли единственная звезда кино, которую в последнее время замечали у компании The Weeknd, поэтому фанаты сразу решили, что композиция посвящена ей.

Сами артист и актриса всячески избегают вопросов об отношениях в интервью, что только провоцирует поклонников придумывать новые слухи.

Недавно OBOZREVATEL писал, что пару сфотографировали папарацци во время ужина в роскошном ресторане. После трапезы знаменитости отправились в особняк певца.

