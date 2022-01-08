The Weeknd в новой песне "спалился" на романе с Джоли
Канадский певец Абель Тесфайе, более известный как The Weeknd, подогрел слухи о романе с Анджелиной Джоли в одной из песен из нового альбома под названием "Here We Go… Again". В тексте исполнитель проговорился, что встречается с кинозвездой.
Внимательные слушатели не пропустили мимо ушей эти строки, ведь минувшей осенью артисту приписывали роман с голливудской актрисой, пишет Elle. Молодых людей несколько раз видели на свиданиях, но они не комментировали свои встречи (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).
В 8 песне из альбома Dawn FM певец упоминает о своей избраннице и описывает подробности их сексуальной жизни.
"Моя новая девушка – она кинозвезда. Я полюбил ее правильно, заставил ее кричать как Нив Кэмпбелл. Но когда я заставляю ее смеяться, клянусь, это излечивает мои депрессивные мысли. Потому что моя девушка кинозвезда", – говорится в тексте.
Отметим, что Джоли единственная звезда кино, которую в последнее время замечали у компании The Weeknd, поэтому фанаты сразу решили, что композиция посвящена ей.
Сами артист и актриса всячески избегают вопросов об отношениях в интервью, что только провоцирует поклонников придумывать новые слухи.
Недавно OBOZREVATEL писал, что пару сфотографировали папарацци во время ужина в роскошном ресторане. После трапезы знаменитости отправились в особняк певца.
Кратко о звездах:
Анджелина Джоли – американская актриса, кинорежиссер, фотомодель и посол доброй воли ООН. Она владеет разными премиями, среди которых "Оскар", "Золотой глобус" и "Премия Гильдии киноактеров". Была в отношениях с актерами Джонни Ли Миллером, Билли Боб Торнтоном и Брэдом Питтом.
The Weeknd (Абель Тесфайе) – канадский певец, автор песен и музыкальный продюсер. В 2009 году анонимно загрузил несколько своих треков на YouTube, после чего познакомился с продюсером Джереми Роузом, предложившим сотрудничество. Исполнитель был в отношениях с моделью Белой Хадид и певицей Селеной Гомес.