Apple Music подвел итоги-2021: кто стал самым популярным артистом года

Музыкальная платформа Apple Music подвела итоги третьей ежегодной церемонии наград в 5 постоянных номинациях: артист года, прорыв года, альбом года, песня и автор года. Победителями стали исполнители The Weeknd, Оливия Родриго и HER.

Кроме этого, в 2021 году ввели новые номинации, которые будут отмечать региональных звезд в России, Африке, Германии, Франции и Японии. Список нынешних призеров разместили на сайте Apple (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Отметим, что победители выбираются, учитывая, что больше всего слушали пользователи по всему миру.

Артистом года стал певец The Weeknd

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В номинациях: прорыв года, альбом года и песня года победила молодая исполнительница Оливия Родриго

Лучшим автором 2021 стала певица HER

В новых номинациях победили следующие исполнители:

Артистом года в России стал рэпер Скриптонит

Артистом года во Франции признали Аю Накамуру

В Африке лучшим артистом стал Wizkid

В Германии больше всего слушали исполнителя RIN

Самой популярной группой в Японии стал OFFICIAL HIGE DANDISM

Как сообщал OBOZREVATEL, названы победители American Music Awards 2021. Сразу 3 награды получили азиатцы.