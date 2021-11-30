Apple Music подвел итоги-2021: кто стал самым популярным артистом года

Катерина Малай
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Apple Music подвел итоги-2021: кто стал самым популярным артистом года

Музыкальная платформа Apple Music подвела итоги третьей ежегодной церемонии наград в 5 постоянных номинациях: артист года, прорыв года, альбом года, песня и автор года. Победителями стали исполнители The Weeknd, Оливия Родриго и HER.

Кроме этого, в 2021 году ввели новые номинации, которые будут отмечать региональных звезд в России, Африке, Германии, Франции и Японии. Список нынешних призеров разместили на сайте Apple (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Отметим, что победители выбираются, учитывая, что больше всего слушали пользователи по всему миру.

  • Артистом года стал певец The Weeknd

The Weeknd стал артистом года
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  • В номинациях: прорыв года, альбом года и песня года победила молодая исполнительница Оливия Родриго

Оливия Родриго победила в 3 номинациях

  • Лучшим автором 2021 стала певица HER

HER стала автором года

В новых номинациях победили следующие исполнители:

  • Артистом года в России стал рэпер Скриптонит

Среди российских исполнителей отметили Скрипронита

  • Артистом года во Франции признали Аю Накамуру

Ая Накамура стала артистом года во Франции

  • В Африке лучшим артистом стал Wizkid

Wizkid победил среди африканских исполнителей

  • В Германии больше всего слушали исполнителя RIN

RIN стал лучшим в Германии

  • Самой популярной группой в Японии стал OFFICIAL HIGE DANDISM

OFFICIAL HIGE DANDISM победили в Японии

Как сообщал OBOZREVATEL, названы победители American Music Awards 2021. Сразу 3 награды получили азиатцы.

AppleмузыкапобедаThe Weeknd