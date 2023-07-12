'Спокойнее, когда ракеты не летают': изменщицу Maruv жестко 'разнесли' в сети после путешествия в разгар войны. Фото

Украинская певица Maruv (настоящее имя – Анна Корсун), которая недавно взяла себе новое сценическое имя Sharlotta Ututu, продолжает удивлять подписчиков. Предательница, хранящая молчание по поводу войны, отправилась в путешествие по Грузии и похвасталась красотами, которые видела. Пользователи сети были ошеломлены очередным подлым поступком вокалистки.

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Свежие кадры Корсун разместила в Instagram. Она продемонстрировала ролик с достопримечательностями страны, наложив на него свою песню, выпущенную под новым псевдонимом. Анна предстала без макияжа, надев солнцезащитные очки (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

"Мой маленький путевой дневник из Грузии. P.S. Эта песня идеально подходит для путешествий", – расхвалила свое творчество изменщица. К слову, она до сих пор скрывает, в какой стране проживает, но раз в два месяца публикует снимки из новой страны.

Украинцы резко отреагировали на очередной "отпуск" бывшей звезды, оставив ей под постом множество гневных комментариев. Некоторые отметили, что певица выглядит свежо, ведь не испытывает стрессов, проживая в стране с боевыми действиями.

"Война войной.... Шарлотте все утуту", "Ты не дашь ни одного концерта в Европе, можешь не стараться. Мы помним, что ты предательница", "Мне так смешно, что она делает вид, будто бы ничего не происходит и будто бы всем не пофиг на ее творчество", "Будем сидеть тихо. Если Украину захватят, то поедем в Россию", – твои слова?", "Мда, полное утуту", "А что насчет войны? Что-то я не видела, реакции с того времени, как вы приехали в Киев прошлой весной", "Хорошо выглядишь. Наверное, спокойнее, когда ракеты не летают", – читаем в блоге артистки.

К слову, как недавно стало известно, у Корсун еще есть надежда вернуться в Украину. Она планирует оправдать свое молчание тем, что боялась за жизнь новорожденного малыша, потому не высказывалась о полномасштабном вторжении. Если же ее не примут на Родине, тогда исполнительница вместе с семьей отправиться или в Россию, или в ОАЭ.

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