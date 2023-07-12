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"Спокойнее, когда ракеты не летают": изменщицу Maruv жестко "разнесли" в сети после путешествия в разгар войны. Фото

Виктория Ряполова
Люди
2 минуты
705
'Спокойнее, когда ракеты не летают': изменщицу Maruv жестко 'разнесли' в сети после путешествия в разгар войны. Фото

Украинская певица Maruv (настоящее имя – Анна Корсун), которая недавно взяла себе новое сценическое имя Sharlotta Ututu, продолжает удивлять подписчиков. Предательница, хранящая молчание по поводу войны, отправилась в путешествие по Грузии и похвасталась красотами, которые видела. Пользователи сети были ошеломлены очередным подлым поступком вокалистки.

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Свежие кадры Корсун разместила в Instagram. Она продемонстрировала ролик с достопримечательностями страны, наложив на него свою песню, выпущенную под новым псевдонимом. Анна предстала без макияжа, надев солнцезащитные очки (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

"Мой маленький путевой дневник из Грузии. P.S. Эта песня идеально подходит для путешествий", – расхвалила свое творчество изменщица. К слову, она до сих пор скрывает, в какой стране проживает, но раз в два месяца публикует снимки из новой страны.

"Спокойнее, когда ракеты не летают": изменщицу Maruv жестко "разнесли" в сети после путешествия в разгар войны. Фото
"Спокойнее, когда ракеты не летают": изменщицу Maruv жестко "разнесли" в сети после путешествия в разгар войны. Фото

Украинцы резко отреагировали на очередной "отпуск" бывшей звезды, оставив ей под постом множество гневных комментариев. Некоторые отметили, что певица выглядит свежо, ведь не испытывает стрессов, проживая в стране с боевыми действиями.

"Война войной.... Шарлотте все утуту", "Ты не дашь ни одного концерта в Европе, можешь не стараться. Мы помним, что ты предательница", "Мне так смешно, что она делает вид, будто бы ничего не происходит и будто бы всем не пофиг на ее творчество", "Будем сидеть тихо. Если Украину захватят, то поедем в Россию", – твои слова?", "Мда, полное утуту", "А что насчет войны? Что-то я не видела, реакции с того времени, как вы приехали в Киев прошлой весной", "Хорошо выглядишь. Наверное, спокойнее, когда ракеты не летают", – читаем в блоге артистки.

"Спокойнее, когда ракеты не летают": изменщицу Maruv жестко "разнесли" в сети после путешествия в разгар войны. Фото
"Спокойнее, когда ракеты не летают": изменщицу Maruv жестко "разнесли" в сети после путешествия в разгар войны. Фото

К слову, как недавно стало известно, у Корсун еще есть надежда вернуться в Украину. Она планирует оправдать свое молчание тем, что боялась за жизнь новорожденного малыша, потому не высказывалась о полномасштабном вторжении. Если же ее не примут на Родине, тогда исполнительница вместе с семьей отправиться или в Россию, или в ОАЭ.

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