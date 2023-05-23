Maruv считает войну игрой и ищет, где будет выгоднее жить: стало известно о планах предательницы после победы Украины

Украинская певица Maruv (настоящее имя – Анна Корсун), которая после начала полномасштабного вторжения РФ исчезла из инфопространства и до сих пор не высказалась о российской агрессии, надеется вернуться в Украину после ее победы. Если случится форс-мажор, исполнительница будет жить в Москве или отправится в ОАЭ.

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Такую информацию рассказал украинский блогер Богдан Беспалов, получивший инсайд от людей, знакомых с вокалисткой и ее мужем Александром. Как сообщил источник, пара решила переждать войну, а рожала Корсун в Киеве именно для того, чтобы после боевых действий сказать, что она не предательница.

"Они с Аней приняли решение переждать войну. Рожали именно в Киеве, чтобы в случае победы Украины сказать, что они – не предатели, и молчали, потому что заботились о безопасности ребенка. Если поймут, что с Украиной не сложится, то им лучше вернуться в Москву и начать все с начала. Потому что контракт Марув с ее лейблом Warner Music Russiaне разрывала", – зачитал блогер.

Кроме того, певица не исключает варианта жить в ОАЭ. Однако ее любимый не уверен, что сможет потянуть все расходы, так как эта страна для богатых. Друг семьи Корсун уверил: для звезд неважно, где жить, главное иметь стабильный заработок.

"На крайний случай можно жить в Эмиратах и выступать для россиян. Только Корсун жаловался, что тут очень дорого содержать семью. Также Саша подчеркнул, что его задание – заботиться о семье. Будут это гривны или рубли – не имеет значения. Потому что в этом бизнесе самое главное – стабильность, а не принимать правила игры политиков. Потому что по их мнению, война России против Украины – это грязные игры", – стало известно от Беспалова.

Ранее OBOZREVATEL писал, почему Анна Корсун замалчивает войну в Украине. После полномасштабного вторжения страны-агрессора, она снялась для российского глянца и начала игнорировать всех своих друзей из украинского шоу-бизнеса.

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