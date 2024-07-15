Спланировала свои похороны и активно боролась за Украину: чем удивляла Шеннен Догерти, которой не стало после тяжелой болезни

Умершая 13 июля американская актриса Шеннен Догерти всегда находила, чем удивить своих поклонников. СМИ называли звезду "знаковой "плохой девочкой" девяностых", поскольку в те времена она имела достаточно скандальную репутацию.

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Уже во время болезни женщина с сильным волевым характером начала активно готовиться к смерти, чтобы облегчить жизнь своим родным. Ну и, конечно, Догерти призывала бороться за Украину и активно освещала в соцсетях военные преступления диктатора Владимира Путина и его террористической армии. После смерти любимицы 90-х OBOZ.UA решил вспомнить, чем она поражала своих поклонников.

Подготовка к смерти

Догерти мечтала полностью преодолеть рак. Она спланировала для себя 5-летнее лечение, чтобы дотянуть до того времени, когда изобретут лекарство против рака. Но уже весной 2024 года начала готовиться к смерти и собственным похоронам.

Актриса любила семью, прежде всего маму, и хотела облегчить судьбу женщины, которая, вероятно, вынуждена будет хоронить собственного ребенка. Поэтому Догерти начала разбор собственных вещей. Она хотела оставить только самое ценное, поэтому многое выбросила, раздала, продала.

"Моим приоритетом на это время является моя мама. Я знаю, ей будет тяжело, если я умру раньше нее. Поэтому я сделала так, чтобы она меньше занималась другими вещами", –говорила актриса.

Также она обожала скупать мебель, поэтому разобралась и с четырьмя амбарами, заполненными ими, чтобы освободить от этих забот своих родных.

Кроме того, Догерти точно знала кого она хочет, и, что более важно, не хочет видеть на своих похоронах. Она не желала, чтобы в последний путь ее провожали люди, которые не заботились о ней во время болезни.

"Я думаю, что придет много людей, которых я не хочу там видеть", – отмечала знаменитость.

Актриса объясняла это тем, что некоторые люди ходят на похороны не из-за искренней привязанности к усопшему, а из-за социальной обязанности или для "галочки". Шеннен Догерти признавалась, что у нее длинный список имен, кого бы она ни хотела видеть на похоронах. Однако она не назвала их.

Догерти мечтала, чтобы прощание с ней "было исполнено любви и подлинности". Она хотела церемонию, которая отражала бы действительно те отношения, которыми она дорожила. А вот проявлений поверхностности или притворности Шеннен хотела бы избежать.

Готовясь к смерти, актриса заранее составила завещание и спланировала собственные похороны. Подготовку церемонии поручила своему другу Крису Кортаццо. В частности, Догерти хотела, чтобы ее кремировали, после чего часть праха развеяли, а другую смешали с останками папы и собаки, а еще сделали украшения.

Звезда рассказывала, что из праха собственного отца сделала украшение и носила его на шее. Но в определенный момент отказалась от этого, ведь ее стали преследовать ужасы.

Траурная церемония, по замыслу актрисы, должна была напоминать вечеринку или праздник, чтобы никто не плакал из-за ее смерти. Прощание должно было происходить дома.

О поддержке Украины

Еще с начала полномасштабной войны в Украине Шеннен Догерти начала высказываться против российской агрессии. В марте 2022 года она призвала людей во всем мире рассказывать о происходящем и публиковала кадры последствий вторжения войск РФ на украинскую территорию.

"Молиться за народ Украины недостаточно. Мы должны продолжать рассказывать их историю мужества, отваги, силы. Расскажите истории о погибших семьях, разбомбленных больницах, расстрелянных детях… О жизни, которые навсегда закончились или изменены. Я поддерживаю Украину", – заявляла звезда.

Позже она также публиковала в своих соцсетях кадры российского удара по вокзалу в Краматорске, удара по Площади Свободы в Харькове, обращения украинского президента.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В июне 2024 года Догерти подала иск в суд, требуя от своего бывшего мужа 49-летнего фотографа Курта Исвариенко ежемесячных алиментов в размере 15 343 долларов (свыше 620 тысяч гривен). Она переживала тяжелый финансовый период из-за развода.

– После девяти лет борьбы с онкологией звезда культовых сериалов "Все женщины – ведьмы" и "Район Беверли-Гиллз" Шеннен Догерти скончалась 13 июля 2024 года. Американской актрисе, которая поддержала Украину в борьбе с РФ, было 53 года.

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