Какой мы запомним Шеннен Доэрти: 10 самых ярких фото звезды

Звезда культовых сериалов "Все женщины – ведьмы" и "Район Беверли-Хиллз" Шеннен Доэрти скончалась 13 июля после девяти лет борьбы с онкологией. Американской актрисе, которая поддержала Украину в борьбе с РФ, было 53 года.

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Доэрти прославилась ролью Бренды Уолш в известном сериале "Беверли-Хиллз", премьера которого состоялась в октябре 1990 года. Кроме того, актриса запомнилась ролью Прю Галливеллав сериале "Все женщины – ведьмы".

Вспоминаем 10 самых ярких фото Доэрти – от юности до первых ролей, которые принесли актрисе безумную популярность.

Доэрти и Джейсон Пристли, сыгравший Брэндона Уолша в "Беверли-Хиллз" на вечеринке после 43-й церемонии вручения наград "Эмми" в августе 1991 года:

Шеннен Доэрти в пресс-центре на церемонии вручения наград MTV Video Music Awards, США, 9 сентября 1992 года.

Люк Перри, Шеннен Доэрти и Джейсон Пристли позируют для портрета на съемках фильма "Беверли-Хиллз", сентябрь 1991 года:

Доэрти на съемках фильма "Смертельное влечение" в 1988 году.

Шенен Доэрти с актрисой Сарой Мишель Геллар.

Алиса Милано, Шеннен Доэрти и Холли Мэри Комбс на съемках фильма "Все женщины – ведьмы".

Шеннен Доэрти на вечеринке Paramount Network Launch Party в Sunset Tower 18 января 2018 года в Лос-Анджелесе, Калифорния.

Ранее OBOZ.UA писал, как сложилась жизнь Шеннен Доэрти: актрису предал мужчина, когда она нуждалась в помощи; с искренним сердцем поддерживала украинцев в войне против РФ.

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