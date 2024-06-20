Онкобольная Шеннен Догерти подала в суд на мужа, который ей изменил. Что известно

Американская актриса, звезда сериалов "Все женщины ведьмы" и "Беверли-Хиллз 90210" Шеннен Доэрти столкнулась с новым препятствием. Несмотря на то, что 53-летняя знаменитость борется с раком груди четвертой стадии, она также переживает тяжелый финансовый период из-за развода.

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Как сообщает Us Weekly, на прошлой неделе актриса подала иск в суд, требуя от своего бывшего мужа 49-летнего фотографа Курта Исвариенко ежемесячных алиментов в размере 15 343 долларов (более 620 тысяч гривен). Телезвезда также потребовала от экс-любимого 9100 долларов (370 тысяч гривен) за судебные издержки.

В декабре 2023 года Шеннен заявила, что муж покинул ее накануне операции и обвинила его в использовании ее денег на "экстравагантный образ жизни". Исвариенко сообщил жене, что в течение последних двух лет изменял ей с другой женщиной.

По данным 7news, в новых документах Доэрти утверждает, что она не может работать с 2022 года из-за рака и живет за счет остаточных платежей от повторов своего хитового шоу "Все женщины ведьмы". "Из-за моих периодических проблем со здоровьем я почти не могла работать и не имела перспектив трудоустройства в будущем", – говорится в заявлении.

Знаменитость уже потратила на лечение рака более 21 тысячи долларов (около 880 тысяч гривен). Тем временем Исвариенко не отказывал себе в развлечениях. "Курт пользовался частным самолетом, тратя тысячи долларов на курорты, ювелирные магазины, Gucci и на полеты для своего агента (любовницы), в то же время утверждая, что у него недостаточно средств, чтобы поддерживать меня", – пишет Доэрти в документах.

Артистка добавила, что, несмотря на доход Курта, он ни разу не помог Шеннон алиментами, кроме того, не внес никаких взносов на оплату гонораров адвокатов звезды и расходы с тех пор, как был подан иск о разводе в апреле прошлого года.

Затем Доэрти продолжила утверждать, что бывший муж ожидает ее смерти: "Мне совершенно понятно, что Курт намеренно затягивает урегулирование в надежде, что я не переживу бракоразводный процесс". Как известно, пара сыграла свадьбу в 2011 году.

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