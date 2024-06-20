УкраїнськаУКР
EnglishENG
PolskiPOL
русскийРУС

Онкобольная Шеннен Догерти подала в суд на мужа, который ей изменил. Что известно

Карина Вишнякова
Люди
2 минуты
1,0 т.
Онкобольная Шеннен Догерти подала в суд на мужа, который ей изменил. Что известно

Американская актриса, звезда сериалов "Все женщины ведьмы" и "Беверли-Хиллз 90210" Шеннен Доэрти столкнулась с новым препятствием. Несмотря на то, что 53-летняя знаменитость борется с раком груди четвертой стадии, она также переживает тяжелый финансовый период из-за развода.

Видео дня

Как сообщает Us Weekly, на прошлой неделе актриса подала иск в суд, требуя от своего бывшего мужа 49-летнего фотографа Курта Исвариенко ежемесячных алиментов в размере 15 343 долларов (более 620 тысяч гривен). Телезвезда также потребовала от экс-любимого 9100 долларов (370 тысяч гривен) за судебные издержки.

Онкобольная Шеннен Догерти подала в суд на мужа, который ей изменил. Что известно

В декабре 2023 года Шеннен заявила, что муж покинул ее накануне операции и обвинила его в использовании ее денег на "экстравагантный образ жизни". Исвариенко сообщил жене, что в течение последних двух лет изменял ей с другой женщиной.

Онкобольная Шеннен Догерти подала в суд на мужа, который ей изменил. Что известно

По данным 7news, в новых документах Доэрти утверждает, что она не может работать с 2022 года из-за рака и живет за счет остаточных платежей от повторов своего хитового шоу "Все женщины ведьмы". "Из-за моих периодических проблем со здоровьем я почти не могла работать и не имела перспектив трудоустройства в будущем", – говорится в заявлении.

Онкобольная Шеннен Догерти подала в суд на мужа, который ей изменил. Что известно

Знаменитость уже потратила на лечение рака более 21 тысячи долларов (около 880 тысяч гривен). Тем временем Исвариенко не отказывал себе в развлечениях. "Курт пользовался частным самолетом, тратя тысячи долларов на курорты, ювелирные магазины, Gucci и на полеты для своего агента (любовницы), в то же время утверждая, что у него недостаточно средств, чтобы поддерживать меня", – пишет Доэрти в документах.

Онкобольная Шеннен Догерти подала в суд на мужа, который ей изменил. Что известно

Артистка добавила, что, несмотря на доход Курта, он ни разу не помог Шеннон алиментами, кроме того, не внес никаких взносов на оплату гонораров адвокатов звезды и расходы с тех пор, как был подан иск о разводе в апреле прошлого года.

Затем Доэрти продолжила утверждать, что бывший муж ожидает ее смерти: "Мне совершенно понятно, что Курт намеренно затягивает урегулирование в надежде, что я не переживу бракоразводный процесс". Как известно, пара сыграла свадьбу в 2011 году.

Ранее OBOZ.UA писал о том, как "счастливый" брак оказался ложью: всплыл возможный мотив убийства известной певицы из Чехии, которую застрелил мужчина-миллионер.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!