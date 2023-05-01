Спартак Суббота анонсировал возвращение 'Подкаст терапии': как отреагировал Женя Янович

Скандальный психотерапевт и автор шоу "Подкаст терапия" Спартак Суббота анонсировал новые выпуски известного в Украине проекта, который вел со своим бывшим другом-комиком Женей Яновичем. Он решил изменить формат, но его целью будет разбор вопросов подписчиков, касающихся психологии.

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На это довольно безразлично отреагировал соавтор "Подкаст терапии" Женя Янович, ранее заявивший о закрытии проекта. Его слова передали журналисты "Украинской Правды " (чтобы посмотреть фото, доскролльте к концу страницы).

"Сегодня я к вам с новостями. Новым выпускам ПТ быть. И в этот раз хочу немного изменить формат. Под этим постом вы можете задать мне вопросы, а команда выберет те, на которые я отвечу в новом выпуске. Напоминаю, что подкаст – это не интервью, поэтому предпочтение отдадим вопросам, касающимся именно психологии", – анонсировал Суббота.

Под постом уже собрались сотни комментариев подписчиков психолога, которые обрадовались его возвращению на YouTube. Новые выпуски будут выходить без участия юмориста Жени Яновича. Он заявил, что не хочет иметь ничего общего с деятельностью Спартака.

"Хочет, пусть делает что угодно. Я к этому не имею никакого отношения и не желаю думать об этой истории", – сказал артист, добавив, что судиться с бывшим другом тоже не планирует.

Вместо этого Женя Янович создал собственный проект, который будет напоминать вечернее ток-шоу с успешными и интересными украинцами. Первый выпуск уже отсняли. В гости к Яновичу пришли координатор фандрейзинговой платформы Президента Украины UNITED24 Ярослава Гресь и блогер и волонтер Игорь Лачен.

Ранее OBOZREVATEL писал, что вокруг Субботы разгорелся скандал из-за детального расследования его карьерного пути. Подробнее о том, в чем обвинили психолога, читайте здесь.

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