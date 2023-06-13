Состарили себя пластикой: Деми Мур, Мадонна и другие знаменитости, которые изменили себя до неузнаваемости

Не всегда пластика творит чудеса: подтянули кожу, убрали комки Биша – и в зеркале леди на лет 10 моложе реального возраста. Эстетическая хирургия может только навредить, если вовремя не остановиться. Речь идет о большом количестве инъекций, ранней подтяжке или чрезмерной липосакции лица и т.д.

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Какие знаменитости в погоне за молодостью перестарались с пластическими операциями? Читайте в материале OBOZREVATEL.

1. Донателла Версаче (68 лет)

Итальянская модельер и главная дизайнер модного дома Versace Донателла Версаче в начале 2000-х имела приятные черты лица. Но саму знаменитость не все устраивало. Она увеличила губы и грудь, сделала ринопластику и многочисленные инъекции ботокса. Позже резко сбросила вес, что тоже негативно повлияло на внешность.

2. Деми Мур (60 лет)

Американская актриса Деми Мур в молодости была довольно миловидной. Но с появлением первых возрастных изменений на коже решилась лечь под нож. Звезда удалила комки Биша, сделала блефаропластику и липосакцию лица, слегка подкачала губы и неоднократно колола ботокс. Результат всех этих манипуляций выглядит плачевно.

3. Рене Зеллвегер (54 года)

Американская актриса Рене Зеллвегер эстетической хирургией избавилась от фишек во внешности. После блефаропластики вместе с нависшим веком исчез ее знаменитый кошачий прищур. А после подтяжки и инъекций ботулотоксина лицо стало более худощавым, что прибавило звезде несколько лет к возрасту.

4. Мадонна (64 года)

Американская певица, киноактриса, продюсер и режиссер Мадонна всегда славилась своими эпатажными выступлениями. Чтобы с возрастом не потерять популярность, она решила действовать радикально – сделала ряд пластических операций: круговую блефаропластику, липосакцию лица, удалила комки Биша и даже установила в ягодицы импланты. Все эти манипуляции солидно прибавили ей возраст.

5. Кайли Дженнер (25 лет)

Американская модель и бизнесвумен Кайли Дженнер еще в юные годы мечтала стать похожей на свою известную сестру Ким Кардашьян. Девушка сделала ринопластику, увеличила губы, грудь и ягодицы, а также удалила комки Биша. Между девушками разница 17 лет, но теперь они выглядят почти как ровесницы.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, как изменилась внешность знаменитостей, сделавших подтяжку лица.

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