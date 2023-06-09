Попытались перехитрить возраст: как изменилась внешность знаменитостей, сделавших подтяжку лица. Фото тогда и сейчас

Подтяжка лица корректирует опущенные мягкие ткани и делает овал более выразительным. Существует 2 вида этой процедуры: классическая, затрагивающая только слой кожи, и SMAS-лифтинг. Второй вариант дает более видимый результат: стимулирует выработку коллагена и укрепляет кожу на уровне SMAS (поверхностная мышечно-апоневротическая система), и является одним из прогрессивных методов омоложения и лифтинга.

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Среди знаменитостей есть немало тех, кто лег под нож, чтобы омолодиться с помощью подтяжки. К сожалению, далеко не всем это пошло на пользу. Детальнее – в материале OBOZREVATEL.

1. Николь Кидман (55 лет)

Австралийская актриса, певица и продюсер Николь Кидман выглядит довольно неплохо для своего возраста. Однако она перестаралась с пластическими операциями, и теперь ее лицо неестественно натянуто. Как маска. Это говорит о том, что знаменитость делала круговую подтяжку лица.

2. Рене Зеллвегер (54 года)

Американская актриса Рене Зеллвегер после первых проявлений возрастных изменений решила вернуть молодость. Звезда сделала блефаропластику и подтянула лицо. После этих манипуляций она стала выглядеть старше реального возраста.

3. Памела Андерсон (55 лет)

Американская актриса, фотомодель, продюсер и автор книг Памела Андерсон с 25 лет начала ходить к косметологам и хирургам, чтобы убрать морщины, а также вернуть лицу упругость и подтянутость. Теперь от ее природной красоты не осталось и следа. Эффект хирургии слишком заметен.

4. Мэри-Кейт Олсен (36 лет)

Американская модельер, актриса и продюсер Мэри-Кейт Олсен решилась на первый лифтинг в молодом возрасте – в 28. Вскоре после этого скорректировала форму носа и увеличила губы. Знаменитость в гонке за идеалами красоты изменила себя до неузнаваемости.

5. Ума Турман (53 года)

Американская актриса Ума Турман в отличие от коллег более деликатно решила скорректировать внешность. В 2015 году она сделала едва заметную блефаропластику и круговой лифтинг лица. Для своих 53 лет выглядит свежо и естественно.

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