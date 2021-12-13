София Стужук впервые прокомментировала свои отношения с Игорем Пустовитом

Украинская блогер-миллионник София Стужук призналась, что Игорь Пустовит – экс-возлюбленный и пока еще официальный муж Саши Бо – ей нравится. Instagram-знаменитость также опубликовала новые совместные фото с блогером, сделанные во время отдыха в Карпатах.

Пара вместе сходила в ресторан, где Стужук впервые попробовала гуцульское традиционное блюдо банош. После этого Пустовит и его новая избранница катались на авто и веселились под музыку. Соответствующие кадры появились в формате сторис на Instagram-странице Стужук.

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Параллельно интернет-звезда отвечала на разные вопросы подписчиков. Один из них звучал так: "Тебе нравится Пустовит?".

Знаменитость подтвердила это. Она ответила, что "не общается с людьми, которые ей не нравятся".

Еще один вопрос тоже касался новый отношений украинки. "А что у вас с Игорем Пустовитом?" – спросил подписчик блогера.

Она ответила, что начала общаться с мужчиной в октябре-2021. "Оказалось, у нас много общего... Продолжаем общаться, как видите", – написала Стужук в сторис.

Отметим, что Игорь и его бывшая избранница Александра Пустовит уже не вместе, но все еще не закончили официальный развод. О разрыве отношений поклонникам блогеров стало известно осенью текущего года.

При этом Саша Бо тоже обрела новую любовь. Ее заметили с бывшим однокурсником, врачем-стоматологом Платоном Тарнавским на скандальной "голодной тусе" – дне рождения Александра Залиско.

Интересно, что Александра Пустовит и София Стужук являются подругами.

Коротко о личностях:

София Стужук – 26-летняя скандальный блогер-миллионник, мать троих детей. Родом из Севастополя (Крым), но после оккупации переехала в Киев. По образованию юрист. Снималась для журнала Playboy UA.

До 2020 года была в браке с инфлюенсером, фитнес-тренером Дмитрием Стужуком . Они прожили вместе шесть лет. В браке родились Дэвид, Лолита и Оливия. Весной-2020 пара объявила о разводе, а 16 октября того же года Дмитрий умер от осложнений COVID-19.

Игорь Пустовит – 31-летний известный ивано-франковский блогер. Вместе с Александрой Пустовит (Сашей Бо) воспитывает двух сыновей.

Как писал OBOZREVATEL, ранее блогер Дмитрий Варварук засветил на видео поцелуй Софии Стужук и Игоря Пустовита.