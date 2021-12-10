Поцелуй Софии Стужук и Игоря Пустовита попал на видео

Популярный блогер-миллионник София Стужук вместе с известным инфлюенсером Игорем Пустовитом, которые подтвердили свои романтические отношения, нежно поцеловались на отдыхе в Карпатах. Пару случайно засняли их коллеги.

Соответствующее видео опубликовал блогер Дмитрий Варварук на личной странице в Instagram-stories. Стужук и Пустовит, который все еще находится в бракоразводном процессе с ее подругой Сашей Бо, обнимались и целовались на публике, вероятнее всего не подозревая, что их снимают (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

На опубликованном видео показано, как блогер Дмитрий Варварук кормит козлов овощами, а на фоне стоят София Стужук и Игорь Пустовит. Пара нежно обнималась и о чем-то разговаривала, а вскоре поцеловались, чем еще раз подтвердили своим поклонникам, что они в отношениях.

Видео дня

На своих страницах в Instagram София и Игорь открыто выкладывают совместные фотографии, где они вместе сидят, отдыхают и обнимаются.

Напомним, что блогеры собрались в Ивано-Франковске, где в среду, 8 декабря, прошел концерт группы KALUSH. После этого, они отправились в Буковель. По словам блогера Verbaaa, они отправились на отдых компанией из 30 человек со всех уголков Украины.

Коротко о знаменитостях:

София Стужук – украинский скандальный блогер-миллионник. Родом из Севастополя (Крым). По образованию юрист. Растит троих детей.

Игорь Пустовит – 31-летний известный ивано-франковский блогер, экс-супруг Александры Пустовит, с которой они воспитывают 2 сыновей.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что пользователи сети раскритиковали Софию Стужук за откровенный образ на праздновании детского дня рождения. На мероприятии она появилась в комбинезоне из латекса и с глубоким декольте.