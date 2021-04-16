Соломия Витвицкая рассказала, почему ей отказали в прививке от коронавируса

Известная украинская телеведущая Соломия Витвицкая не смогла сделать прививку от коронавируса из-за того, что у нее не было с собой декларации от семейного врача. Это является обязательным условием для вакцинации, как выяснилось потом.

Подробностями произошедшей ситуации знаменитость поделилась в своем личном блоге в Instagram-stories. Она добавила, что пользуется страховкой, поэтому у нее не было декларации (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы).

"Я не привилась, так как не предупредили, что обязательно должна быть декларация от семейного врача. У меня ее нет, потому что у нас у всех есть страховка, соответственно мы с ней чувствуем себя комфортно", – объяснила телеведущая.

Кроме того, Витвицкая заявила, что все, кто хотел сделать прививки, вынуждены были стоять в "живой очереди", поскольку электронная не работала.

Витвицкая рассказала о прививке. instagram.com/stories/solomiyavitvitska

Витвицкая объяснила, почему не сделала прививку. instagram.com/stories/solomiyavitvitska

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Алла Мазур привилась от COVID-19 и рассказала о самочувствии. В своем посте она написала, что по истечению трех часов после процедуры чувствовала себя абсолютно нормально.