Алла Мазур привилась от COVID-19 и рассказала о самочувствии

Известная украинская телеведущая Алла Мазур, которая более года вела борьбу с онкологическим заболеванием, сделала прививку от коронавируса и рассказала о самочувствии.

Подробностями она поделилась на своей странице в Facebook. По словам знаменитости, лучше привиться индийской вакциной, нежели остаться без прививки.

"Сделала первую прививку вакциной Covishield (индийский аналог AstraZeneca). Потому что есть проблема: дикая антивакцинаторская волна в Украине. В частности, против этой индийской вакцины. Я убеждена: прививаться ею точно безопаснее, чем остаться сейчас непривитым.

После прививки прошло уже три часа. Чувствую себя абсолютно нормально. Нас занесли в электронную базу. И вторая доза закреплена автоматически. От 28-ми дней до 3 месяцев с нами свяжутся, и мы сможем получить вторую дозу. После этого семейный врач выдаст справку о вакцинации, или паспорт прививки", – написала телеведущая.

Кроме того, Алла Мазур поблагодарила своих подписчиков за поддержку и теплые слова. Однако мнения пользователей разделились касательно того, стоило прививаться новой вакциной.

Как сообщал OBOZREVATEL, Руслана рассказала, как перенесла прививку от COVID-19. Она отметила, что получила множество звонков от родных, близких и представителей медиа, поэтому сообщила, что с ней все в порядке.