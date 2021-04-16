Соломія Вітвіцька розповіла, чому їй відмовили в щепленні від коронавірусу

Любов Блажко Люди 11:44, 16.04.2021 Оновлено: 12:08, 16.04.2021

Відома українська телеведуча Соломія Вітвіцька не змогла зробити щеплення від коронавірусу через те, що в неї не було із собою декларації від сімейного лікаря. Це є обов'язковою умовою для вакцинації, як з'ясувалося потім.

Подробицями цієї ситуації знаменитість поділилася у своєму особистому блозі в Instagram-stories. Вона додала, що користується страхуванням, тому в неї не було декларації (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

"Я не прищепилася, оскільки не попередили, що обов'язково повинна бути декларація від сімейного лікаря. У мене її немає, тому що в нас у всіх є страхування, відповідно ми з ним почуваємося комфортно", – пояснила телеведуча.

Крім того, Вітвіцька заявила, що всі, хто хотів зробити щеплення, змушені були стояти в "живій черзі", оскільки електронна не працювала.

Вітвіцька розповіла про щеплення.
instagram.com/stories/solomiyavitvitska
Вітвіцька пояснила, чому не зробила щеплення.
instagram.com/stories/solomiyavitvitska

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Алла Мазур прищепилася від COVID-19 і розповіла про самопочуття. У своєму пості вона написала, що через три години після процедури почувалася абсолютно нормально.

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