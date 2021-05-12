Солистке группы Go_A внезапно стало плохо: певица не пришла на репетицию номера для "Евровидения 2021"

В среду, 12 мая, состоится вторая репетиция номера представителей Украины на "Евровидении" группы Go_A, однако она пройдет без солистки Екатерины Павленко. Артистке стало плохо, она уже сдала тест на коронавирус.

Информация об этом появилась на официальной странице песенного конкурса "Евровидение" в Украине в Instagram. Также известно, что исполнительница намерена как можно скорее вернуться к работе, как только придут результаты теста (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы).

"Екатерине Павленко немного нездоровится, поэтому вторая репетиция пройдет без солистки группы Go_A. Поэтому согласно протоколу здравоохранения она сделала тест на ПЦР и сейчас отдыхает. Между тем мы ожидаем результат теста. Как только мы его получим, вернемся к репетициям полным ходом", – говорится в заявлении.

Напомним, что видеоролик с первой репетиции украинской группы Go_A на сцене Евровидения 2021 ворвался в тренды YouTube. Сейчас он занимает 4 место, ранее находился на 3 позиции.

Как сообщал OBOZREVATEL 8 мая, группа Go_A отправилась в Нидерланды, чтобы представить Украину на Евровидении-2021. Ранее коллектив презентовал ремикс песни, с которой выступит на песенном конкурсе.