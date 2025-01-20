Солистка 'Лисапетного батальона' сообщила о тяжелой потере в коллективе

Солистка украинской группы "Лисапетный батальон" Наталья Фалион сообщила о тяжелой потере в коллективе. 19 января в засветы отошла одна из участниц музыкального объединения – Александра Манастырская.

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Трагическое известие исполнительница обнародовала на своей странице в Facebook. Почитая память подруги, артистка отметила, что она навсегда останется в сердцах всех членов группы. Пока причины смерти певицы не разглашают.

Наталья Фалион и Александра Манастырская исполняли композиции на одной сцене еще при существовании музыкального коллектива "Бабье лето". Именно он стал основой для создания "Лисапетного батальона".

"Лисапетный батальон" сегодня в печали. Ушла в вечность наша подруга – Манастырская Александра. Много лет она была с нами на сцене. Она была одной из первых певиц группы "Бабье лето". Пусть покоится с Богом и остается в нашей памяти навеки", – написала деятель культуры.

Уход исполнительницы в вечность стал болезненной новостью для ценителей творчества "Лисапетного батальона". В комментариях пользователи сети почтили память Александры Манастырской.

"Вечная и светлая память. Искренние соболезнования родным"

"Спи спокойно, моя подруга. Вечная память".

"Вечная память. Легких и мягких облачков ей. Пусть поет в райских садах".

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