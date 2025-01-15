От страшной болезни умерла певица Линда Нолан, незадолго до этого попавшая в 'список смерти' 2025 года

Ирландская поп-певица Линда Нолан умерла от онкологии в возрасте 65 лет. Знаменитость долгое время боролась с раком молочной железы, но болезнь победила ее.

Видео дня

Известно, что в 2011 году артистка вылечила ее, однако в 2017-м она вернулась в виде новых опухолей. Линда Нолан умерла 15 января в больнице. Вместе с ней рядом были ее сестры. Об этом сообщило медиа The Mirror.

"С глубокой грустью мы сообщаем о смерти Линды Нолан, знаменитой ирландской поп-легенды, телеведущей, звезды Вест-Энда, рекордсменки Книги рекордов Гиннеса, автора бестселлеров Sunday Times и колумниста Daily Mirror. Она умерла около 10:20 утра в больнице Блэкпул Виктория в отделении MCEW. Семья сказала, что больница не могла сделать достаточно, они были неутомимыми", – сообщил колумнист Дермот Макнамара.

О болезненной потере сообщила также на телеканале ITV ведущая Кристин Лампард. Она эмоционально почтила память Нолан, сказав: "У меня для вас очень грустная новость. Линда Нолан, сестра Колин, у которой в 2017 году диагностировали вторичный рак молочной железы, умерла в возрасте 65 лет".

Родные поп-певицы заверили публику, что устроят публичную панихиду за ней, куда смогут прийти все те, кому Линда Нолан была небезразлична.

На прошлой неделе певица рассказывала, что начала чувствовать себя лучше после того, как переболела на Рождество. Она считала это обычной простудой, но к себе никого не подпускала. Однако в субботу, 11 января, она попала в больницу с проблемами с дыханием. Врачи диагностировали артистке пневмонию, а из-за рака самочувствие ухудшилось.

Линда Нолан узнала свою онкологию еще в 2005 году, а в 2011-м она объявила о полном выздоровлении. Однако уже в 2017 году болезнь вернулась. Тогда новые опухоли обнаружили в бедренной кости и тазу. Позже также диагностировали вторичный рак молочной железы, но знаменитость была полна решимости максимально использовать время, оставшееся ей.

Также известно, что имя Линды Нолан добавили в "список смерти" знаменитостей, которые умрут в 2025 году. Соответствующий пост появился в соцсети Х, и его заметила певица. Она оставила там гневный комментарий и заметила, что ее каждый год добавляют в этот список.

Ранее OBOZ.UA писал, что в пожарах в Лос-Анджелесе погиб известный актер с ДЦП. Он умолял маму покинуть его в горящем коттедже и спасать собственную жизнь.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!