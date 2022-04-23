Солистка группы KAZKA рассказала, как оккупанты разграбили ее дом под Киевом

Популярная украинская певица, солистка группы KAZKA Александра Зарицкая рассказала, что в ее дом под Киевом вторглись российские оккупанты. Захватчики вынесли из жилья ценные вещи и дорогую технику. Однако вокалистка призналась, что больше всего ее беспокоит не грабеж, а чувство незащищенности.

Дом артистки, где она провела первые несколько дней войны вместе с родителями и сестрой из Харькова, находится недалеко от Гостомеля. Об этом Зарицкая рассказала в интервью журналистам "ЖВЛ".

Звезда была уверена, что в Макарове будет спокойно, однако русские солдаты вошли и в этот населенный пункт. Когда это произошло, певица с близкими собрала самые необходимые вещи и отправилась на запад страны.

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"Папа сказал, что нам надо ехать. Нас охватила паника, мы минут за 15 собрали вещи, троих моих собак и уехали", – поделилась Зарицкая.

Вскоре исполнительница решила выехать из Украины и улетела в США. Заграницей Александра узнала, что в ее доме побывали агрессоры.

"Повыносили абсолютно все. Технику, вещи, которые были более-менее ценны. Даже микрофон хотели вынести, но потеряли по дороге. Потом наши уже его нашли и отнесли обратно... Это очень жестко. Забрали даже колонку, вес которой 30 кг. Она огромная. Не знаю вообще что у людей в голове", – рассказала знаменитость.

Для Зарицкой исчезновение материального не стало основной проблемой. Она призналась, что ее по-настоящему беспокоит.

"Мне не жаль вещей, а просто очень неприятно, что ты уже никогда не будешь чувствовать себя спокойно в этом доме. Ощущение, что туда ворвались, в твою крепость. Унизили тебя этим", – прокомментировала артистка.

Сейчас солистка KAZKA находится в Америке, где дает благотворительные концерты и рассказывает общественности правду о преступной войне в Украине.

Как писал OBOZREVATEL ранее, жена Героя Украины, композитора Игоря Поклада показала, как выглядит их усадьба в Ворзеле, где велись бои с русскими фашистами. По словам Светланы Поклад, оккупанты оставили после себя разруху и растяжки, а сам курортный городок превратили в "филиал ада".