Солистка группы KAZKA объяснила, почему называет себя квир-человеком

Солистка украинской группы KAZKA Александра Зарицкая считает себя квир-человеком из-за того, что у нее не складываются отношения с парнями. Артистка заявила, что решила рассказать об этом сейчас, чтобы поддержать каминг-аут MELOVINа.

По словам знаменитости, ее отношение к квир-людям "немного нетрадиционное". Об этом Зарицкая сообщила в интервью Маше Ефросининой (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Я активно общаюсь с KyivPride, хожу на парады, они меня поддерживают, и я их. Всю жизнь со мной были друзья нетрадиционной ориентации, отношения которых для меня пример. Я их искренне защищаю, потому что они мне близки", – сказала певица.

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Звезда отметила, что в сексуальных отношениях она гетеросексуальна. По ее мнению, квир-люди – это те, которые "нетрадиционно смотрят на этот мир и так же относятся к браку".

"Я себя отношу к этим людям из-за того, что у меня не очень получается встречаться с парнями, но в этом плане я открытый человек, и я за свободу во всем. Заявив о том, что я квир-человек, я хотела максимально поддержать каминг-аут MELOVINа, чтобы он знал, что не один", – добавила Зарицкая.

Коротко о знаменитости:

Александра Зарицкая – украинская певица, солистка группы KAZKA, участница шоу "Голос країни" и "Х-фактор". В 2018 году коллектив принял участие в украинском национальном отборе на "Евровидение-2018", заняв 15 место.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, украинский певец MELOVIN, который совершил каминг-аут на музыкальном фестивале Atlas Weekend, признался, что осознал свою ориентацию в 13 лет. По словам артиста, в детстве родители его одинаково любили и воспитывали настоящим мужчиной.