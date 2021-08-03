MELOVIN – о своей бисексуальности: думал о парне 24/7

Украинский певец MELOVIN, который совершил каминг-аут на музыкальном фестивале Atlas Weekend, признался, что осознал свою ориентацию в 13 лет. По словам артиста, в детстве родители его одинаково любили и воспитывали настоящим мужчиной.

Исполнитель отметил, что его вырастили "адекватным человеком, который глотку перегрызет за свою семью и близких людей", поэтому его ориентация не связана с воспитанием. Соответствующий пост знаменитость опубликовал на странице в Instagram (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Как рассказал MELOVIN, однажды в социальной сети он познакомился с парнем и стал общаться с ним. А спустя месяц понял, что он ему нравится. По словам певца, он испытывал те же чувства, что и к девушке – бабочки в животе и думал об этом парне 24/7.

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После этого артист узнал в интернете, что такое бисексуальность. Знаменитость боялся признаться родителям в своей ориентации.

"Ничего ведь не меняется! Человек просто испытывает любовь к другому полу, нежели вы, и это у него с самого рождения. Это не выбор! Это не мода! Это не хайп! Это не против природы! Я ничего с этим не могу сделать. Это такая же любовь, как и у вас всех, но к другому полу" – отметил MELOVIN.

Певец добавил, что на данный момент очень счастлив, и он "любит людей, а не половые органы". Исполнитель подчеркнул, что быть гомофобом в 21 веке – "позор".

"Оскорблять, преследовать, травить, желать смерти! Это, однако, ни**яшечки не вариант нормы! Это уже пахнет клиникой и вам поскорей бы к прекрасному доктору психотерапевту. Х**ни явно не скажет. Обязательно вас починят, и вы станете чуточку добрее", – подытожил знаменитость.

Коротко о знаменитости:

MELOVIN – украинский певец, композитор, музыкант, продюсер. Победитель 6-го сезона вокального шоу "Х-Фактор". Представил Украину на песенном конкурсе "Евровидение-2018", заняв 17-е место.

К слову, кумир молодежи во время своего выступления на фестивале поцеловал сначала модель Маргариту Верховцеву, которая является лесбиянкой, а затем слился в страстном поцелуе с парнем.

Напомним, стало известно, что певец готовился к этому событию давно. Как оказалось, артист попросил найти людей, которые примут участие в его перформансе.

Украинская актриса и травести-дива Монро поддержала каминг-аут исполнителя MELOVIN. Также звезда высказалась о скандале с вырезанным фрагментом во время прямого эфира и в Youtube-версии.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, MELOVIN заявил, что после случившегося на него вылилась волна хейта. Вместе с тем появились угрозы и отказы в работе.