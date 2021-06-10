Солист Maneskin подтвердил роман с итальянкой: мне больше не нужно ничего скрывать

Солист итальянской рок-группы Måneskin, победившей на конкурсе Евровидение 2021, 22-летний Давид Дамиано признался, что все-таки состоит в отношениях. Избранницей знаменитости стала модель Джорджия Солери.

Об этом звезда рассказал в интервью Vanity Fair. Дамиано сообщил, что под его домом днем и ночью дежурили папарацци. В результате после четырех лет серьезных отношений ему пришлось упомянуть имя девушки.

"Папарацци все еще на месте, но, по крайней мере, мне больше не нужно ничего скрывать", – отметил солист рок-группы.

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Коротко о девушке солиста группы Måneskin:

Джорджия Солери – известная 25-летняя блогерша и модель, часто снимается для глянца и в рекламе. Возлюбленные начали встречаться еще до участия Måneskin в Х-факторе, где группа заняла второе место. Также Солери поддерживала возлюбленного во время участия в музыкальном фестивале в Сан-Ремо.

После победы Måneskin на Евровидении, девушка поздравила коллектив в своем Instagram. Она заявляла, что искренне гордится ребятами и ждет их возвращения в Италию.

Напомним, ранее солиста итальянской рок-группы Måneskin 22-летнего Давида Дамиано сфотографировали вместе с его девушкой Джорджией Солери в Риме. Пара отдыхала в одном из заведений столицы, а также прогуливалась по городу.

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