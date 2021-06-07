Солиста Måneskin засекли с возлюбленной на прогулке в Риме. Фото

Солиста итальянской рок-группы Måneskin, победившей на конкурсе Евровидение 2021, 22-летнего Давида Дамиано сфотографировали вместе с его девушкой Джорджией Солери в Риме. Пара отдыхала в одном из заведений столицы, а также прогуливалась по городу.

Соответствующие снимки были опубликованы Instagram-аккаунтом maneskin.bulgaria. На них Дамиано изображен в клетчатом черно-сером костюме, а его избранница – в коротком белом платье. Джорджия сделала выразительный макияж с красной помадой на губах и черными стрелками на веках (чтобы просмотреть, проскролльте новость до конца).

"Дамиано и привлекательная Джорджия в Риме", – говорится в публикации.

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Напомним, что Давид и Джорджия встречаются уже четыре года. Однако пара продолжает скрывать личную жизнь от посторонних глаз и не публикует в сети совместные фотографии.

Коротко о девушке солиста группы Måneskin:

Джорджия Солери – известная 25-летняя блогерша и модель, часто снимается для глянца и в рекламе. Возлюбленные начали встречаться еще до участия Måneskin в Х-факторе, где группа заняла второе место. Также Солери поддерживала возлюбленного во время участия в музыкальном фестивале в Сан-Ремо.

После победы Måneskin на Евровидении, девушка поздравила коллектив в своем Instagram. Она заявляла, что искренне гордится ребятами и ждет их возвращения в Италию.

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