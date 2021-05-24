После обвинения в употреблении наркотиков победитель Евровидения 2021 добровольно сдал тест: известны результаты
Солист итальянской рок-группы Måneskin Дамиано Давид добровольно согласился сдать тест на наличие наркотиков в организме после того, как его обвинили в употреблении запрещенных веществ. В понедельник, 24 мая, стало известно, что тест показал отрицательный результат.
Информация об этом размещена на официальном сайте Европейского вещательного союза (EBU) (чтобы посмотреть фото и видео, проскролльте до конца страницы).
"В Зеленой комнате не было наркотиков, и мы считаем этот вопрос закрытым. Мы обеспокоены тем, что неточные предположения, ведущие к фальшивым новостям, омрачили дух и исход события и несправедливо повлияли на группу. Мы хотим еще раз поздравить Måneskin и пожелать им огромных успехов", – сообщила пресс-служба EBU.
Напомним, что лидера группы, 22-летнего итальянского исполнителя Дамиано Давида, обвинили в употреблении наркотиков прямо в прямом эфире Евровидения 2021. Причиной стали загадочные кадры, где вокалист наклонился над столом и сделал движение, которое многие зрители оценили, как употребление кокаина. После увиденного фанаты других конкурсантов шоу потребовали дисквалифицировать участников.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее во время прямого эфира конкурса Евровидение, группа Måneskin сидела за своим столиком в ожидании итоговых оценок. На видео видно, как солист Дамиано Давид подозрительно склонился над столом и как-будто что-то вдохнул, сделав характерное движение головой.