После обвинения в употреблении наркотиков победитель Евровидения 2021 добровольно сдал тест: известны результаты

Солист итальянской рок-группы Måneskin Дамиано Давид добровольно согласился сдать тест на наличие наркотиков в организме после того, как его обвинили в употреблении запрещенных веществ. В понедельник, 24 мая, стало известно, что тест показал отрицательный результат.

Информация об этом размещена на официальном сайте Европейского вещательного союза (EBU) (чтобы посмотреть фото и видео, проскролльте до конца страницы).

"В Зеленой комнате не было наркотиков, и мы считаем этот вопрос закрытым. Мы обеспокоены тем, что неточные предположения, ведущие к фальшивым новостям, омрачили дух и исход события и несправедливо повлияли на группу. Мы хотим еще раз поздравить Måneskin и пожелать им огромных успехов", – сообщила пресс-служба EBU.

Напомним, что лидера группы, 22-летнего итальянского исполнителя Дамиано Давида, обвинили в употреблении наркотиков прямо в прямом эфире Евровидения 2021. Причиной стали загадочные кадры, где вокалист наклонился над столом и сделал движение, которое многие зрители оценили, как употребление кокаина. После увиденного фанаты других конкурсантов шоу потребовали дисквалифицировать участников.

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее во время прямого эфира конкурса Евровидение, группа Måneskin сидела за своим столиком в ожидании итоговых оценок. На видео видно, как солист Дамиано Давид подозрительно склонился над столом и как-будто что-то вдохнул, сделав характерное движение головой.