София Ротару, сын и внук которой позорно бежали за границу, поддержала молитвой пострадавших от ракетных ударов по Киеву и Харькову

Киевляне и харьковчане сегодня, 2 января, пережили страшную ночь, укрываясь от одной из самых жестоких ракетных и БПЛА-атак за все время полномасштабной войны с Россией. Чтобы поддержать украинцев, певица София Ротару, как всегда, смайликами выразила свои чувства.

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Звезда намекнула, что ее сердце разбито из-за разрушений и жертв в результате российских обстрелов, а также добавила эмоджи сложенных рук, что для многих стало знаком молитвы. Фото появилось в ее Instagram.

Артистка редко выходит на связь, уже два года не давала интервью и очень осторожно публикует фото. Обычно ее посты посвящены семье, украинским праздникам, важным политическим событиям или, например, освобождению пленных воинов ВСУ.

Впрочем, не игнорирует знаменитость и трагичные новости: экоцид и обстрелы городов Украины. Ее реакция лаконичная и обычно укладывается в несколько смайликов, фото, видео или иллюстрацию.

Вот и в этот раз певица распространила два видео с последствиями обстрелов в Киеве и Харькове. Так она напоминает украинцам, что переживает все вызовы вместе с ними и не "сидит на двух стульях".

К слову, у российских пропагандистов есть другая версия. Как выдал один из путинистов, Ротару "болеет" и не может вести соцсети, а ее страницей занимается внук – Анатолий Евдокименко.

Именно он в первые дни полномасштабного вторжения попытался пересечь границу Украины вместе с отцом Русланом. На украинско-молдавской границе в городе Могилев была задержана группа мужчин, пытавшихся незаконно бежать из страны.

Анатолий Евдокименко, строящий карьеру под псевдонимом SHMN, все же смог это сделать позже. Как именно из Украины был выпущен 29-летний музыкант, никто не может объяснить. Однако инсайдер OBOZ.UA поделился, что позорному бегству финансово поспособствовала его звездная бабушка, остающаяся в Пятихатках.

Ранее OBOZ.UA писал, что из-за границы Анатолий Евдокименко вдруг упомянул о войне, но не так, как хотелось бы. По словам музыканта, он "был вынужден уехать, чтобы начать новую жизнь", пока украинцы борются за выживание и сохранение нации.

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