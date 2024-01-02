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София Ротару, сын и внук которой позорно бежали за границу, поддержала молитвой пострадавших от ракетных ударов по Киеву и Харькову

Катерина Малай
Люди
2 минуты
2,4 т.
София Ротару, сын и внук которой позорно бежали за границу, поддержала молитвой пострадавших от ракетных ударов по Киеву и Харькову

Киевляне и харьковчане сегодня, 2 января, пережили страшную ночь, укрываясь от одной из самых жестоких ракетных и БПЛА-атак за все время полномасштабной войны с Россией. Чтобы поддержать украинцев, певица София Ротару, как всегда, смайликами выразила свои чувства.

Видео дня

Звезда намекнула, что ее сердце разбито из-за разрушений и жертв в результате российских обстрелов, а также добавила эмоджи сложенных рук, что для многих стало знаком молитвы. Фото появилось в ее Instagram.

Артистка редко выходит на связь, уже два года не давала интервью и очень осторожно публикует фото. Обычно ее посты посвящены семье, украинским праздникам, важным политическим событиям или, например, освобождению пленных воинов ВСУ.

София Ротару, сын и внук которой позорно бежали за границу, поддержала молитвой пострадавших от ракетных ударов по Киеву и Харькову

Впрочем, не игнорирует знаменитость и трагичные новости: экоцид и обстрелы городов Украины. Ее реакция лаконичная и обычно укладывается в несколько смайликов, фото, видео или иллюстрацию.

Вот и в этот раз певица распространила два видео с последствиями обстрелов в Киеве и Харькове. Так она напоминает украинцам, что переживает все вызовы вместе с ними и не "сидит на двух стульях".

София Ротару, сын и внук которой позорно бежали за границу, поддержала молитвой пострадавших от ракетных ударов по Киеву и Харькову
София Ротару, сын и внук которой позорно бежали за границу, поддержала молитвой пострадавших от ракетных ударов по Киеву и Харькову

К слову, у российских пропагандистов есть другая версия. Как выдал один из путинистов, Ротару "болеет" и не может вести соцсети, а ее страницей занимается внук – Анатолий Евдокименко.

Именно он в первые дни полномасштабного вторжения попытался пересечь границу Украины вместе с отцом Русланом. На украинско-молдавской границе в городе Могилев была задержана группа мужчин, пытавшихся незаконно бежать из страны.

София Ротару, сын и внук которой позорно бежали за границу, поддержала молитвой пострадавших от ракетных ударов по Киеву и Харькову

Анатолий Евдокименко, строящий карьеру под псевдонимом SHMN, все же смог это сделать позже. Как именно из Украины был выпущен 29-летний музыкант, никто не может объяснить. Однако инсайдер OBOZ.UA поделился, что позорному бегству финансово поспособствовала его звездная бабушка, остающаяся в Пятихатках.

Ранее OBOZ.UA писал, что из-за границы Анатолий Евдокименко вдруг упомянул о войне, но не так, как хотелось бы. По словам музыканта, он "был вынужден уехать, чтобы начать новую жизнь", пока украинцы борются за выживание и сохранение нации.

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