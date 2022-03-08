Сына и внука Ротару задержали на границе Украины: они пытались сбежать. Видео

Сын известной украинской певицы Софии Ротару 51-летний Руслан, а также ее внук, 27-летний Анатолий Евдокименко были задержаны на украинско-молдавской границе в городе Могилев вместе с шестью другими мужчинами. Они с помощью гражданина Молдовы, пытались незаконно перейти в соседнее государство, но их задержали.

Соответствующее видео опубликовало украинские СМИ. Информацию OBOZREVATEL подтвердили источники в Службе безопасности Украины (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Вероятнее всего задержанные пытались сбежать за границу незаконным путем, поскольку не хотели попасть под мобилизацию и защищать нашу страну. Пока их судьба неизвестна.

Певица София Ротару еще не прокомментировала эту ситуацию. Однако на днях звезда рассказывала, что она и ее семья находятся в Киеве.

Видео дня

Українці під проводом громадянина Молдови намагались втекти з країни на човні. Серед них – син і онук співачки Софії Ротару. pic.twitter.com/dKSfMcii3T — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) March 8, 2022

Отметим, что в связи с развязавшей РФ войной, на территории Украины ввели военное положение, согласно которому всем военнообязанным мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запретили пересекать государственную границу.

В случае пересечения мужчинам грозит лишение свободы от двух до пяти лет за уклонение от призыва по мобилизации. Кроме того, за незаконное пересечение границ Украины предусмотрено наказание в виде лишения свободы до трех лет.

Дорогие украинцы, наши военные дают достойный отпор врагу по всей территории нашей Украины! У нас есть поддержка от партнеров, а Россию давят санкции. Сохраняем спокойствие, поддерживаем и помогаем друг другу. Верим в ВСУ!

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале obozrevatel. Не видитесь на фейки!