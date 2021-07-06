Софи Лорен, Катрин Денев и другие актрисы в молодости и сейчас. Фото-сравнение

Голливудские звезды умеют стареть красиво. В этом им помогают не только дорогие процедуры, но и доступные всем – правильный сон, здоровая еда и тренировки.

Актрисы из этой подборки не стесняются говорить сколько им лет, потому что этим можно только гордиться: некоторые знаменитости и после 60 остались женственными и привлекательными. OBOZREVATEL собрал фото, как выглядели известные актрисы в молодости, на пике своей популярности, и как они выглядят сейчас.

Мерил Стрип, 71 год

Оскароносная Мерил Стрип – одна из тех звезд, кто умудряется всегда выглядеть элегантно и женственно даже в самой простой одежде. При этом, актриса не увлекается пластикой и даже не сидит на диетах. В свои "за 70" Мерил не стесняется выходить в свет в платьях с декольте и в экспериментальных нарядах из перьев и страз.

Видео дня

Шэрон Стоун, 63 года

Поклонники уверены, что Шэрон Стоун знает секрет вечной молодости. Однажды в интервью английскому журналу она рассказала, что после 50 начинается жизнь заново и не стоит заниматься бездельем и играть в гольф у себя во дворе. По словам актрисы, самое время снова влюбиться и сменить работу.

Софи Лорен, 86 лет

86-летняя Софи Лорен даже в столь солидном возрасте умудряется сводить мужчин с ума. Возраст женщины часто выдает ее шея и область декольте – Софи же до сих пор позволяет себе довольно открытые платья, в которых смотрится отлично. Актриса питается по средиземноморской диете и много спит – вот и весь секрет ее свежего внешнего вида.

Джейн Фонда, 83 года

Американская актриса, лауреатка двух премий "Оскар" и создательница аэробики Джейн Фонда – персона поистине уникальная. Даже в 83 года язык не повернется назвать ее бабушкой. Она даже сейчас носит узкие платья и бережно хранит свою талию от лишних сладостей. Кроме того, актриса до сих пор регулярно занимается аэробикой.

Катрин Денев, 77 лет

Французская актриса и певица – прекрасный пример того, что с возрастом женщина становится только привлекательнее и очаровательнее. Ее манера одеваться – настоящее воплощение парижского стиля.

Сигурни Уивер, 71 год

Звезда киносаги "Чужие" никогда не считалась в Голливуде писаной красавицей и секс-символом. Кроме того, она стала актрисой, чтобы побороть свои детские комплексы. Ее мама все время внушала Сигурни быть серой мышкой, чтобы та не стала высокомерной. Теперь Уивер поменяла свое отношение к себе и по-другому смотрит на красоту.

Красота – это когда женщине комфортно со своим лицом. Мое лицо – это холст. И сейчас он более интересен, чем когда-либо. Жизнь должна оставлять на людях отметины – такова природа вещей.

Орнелла Мути, 66 лет

Любимая кинопартнерша Адриано Челентано, роскошная Орнелла Мути и в зрелом возрасте умеет пускать таких озорных чертиков своим темпераментным итальянским взглядом, что окружающим ее мужчинам становится жарко. Она с 14 лет снимается в фильмах и до сих пор считается одной из красивейших женщин планеты. Такой статус ей помогает поддерживать в 66 лет отсутствие вредных привычек, гимнастика и здоровый сон.

OBOZREVATEL ранее сообщал: