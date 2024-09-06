Собирался убивать украинцев и называл их 'кончеными': как Шатунов после смерти наделал проблем Алине Гросу и почему за ним почти никто не тосковал

Российский певец и путинист Юрий Шатунов, известный солист популярной группы 90-х "Ласковый май", 6 сентября праздновал бы свой 51-й день рождения, если бы не ушел в засветы летом 2022-го от острого инфаркта. После полномасштабного вторжения России звезда неоднократно заявлял о ненависти к Украине, поддерживал оккупантов и даже рассказывал, что готов пойти воевать на так называемую "СВО".

Видео дня

Недавно в СМИ снова вспомнили о Шатунове на фоне скандала с украинской певицей Алиной Гросу. Пользователи распространили видео, где якобы отечественная артистка выступает на частном мероприятии в США, исполняя русскоязычные хиты.

В частности, в соцсетях показали ролик, где украинка поет "Белые розы" группы "Ласковый май". Несмотря на видео-доказательство, представители Гросу вступились за исполнительницу и заявили, что ей "просто завидуют", а "видео – смонтировано".

Как рассказывали источники после смерти Шатунова, певец ненавидел украинский народ, считал украинцев "кончеными" и отказывался от выступлений перед теми, кто презирал Россию. По словам инсайдеров, фронтмент известной группы 90-х после аннексии Крымского полуострова и начала военных действий на Донбассе не смотрел на заказы, если их авторами были украинские граждане.

Более того, перед смертью Шатунов планировал присоединиться к рядам росармии и пойти на фронт, чтобы воевать в Донецкой области против народа Украины. Сразу после полномасштабного вторжения РФ артист предпочел записаться в армию добровольцем.

Об этом он рассказал своему тогдашнему концертному директору Аркадию Кудряшову и даже предлагал товарищу пойти на так называемую "СВО" вместе с ним. "Юра сказал: "Аркадий, поехали запишемся добровольцами". Вот такая у него реакция была, вот первая реакция, самая первая, говорит: "Поехали в Донбасс", – заявил продюсер. Впрочем, стоит отметить, что публично Шатунов никак не высказывался о войне .

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