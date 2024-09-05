Украинская супермодель Снежана Онопко разозлила сеть 'танцами' под российские песни. Видео

Украинская супермодель Снежана Онопко, горячо поддерживающая Родину за границей, разозлила сеть тем, что регулярно постит контент под российские песни. Среди них кое-где появляются украинские хиты.

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Журналистка Алина Доротюк в Telegram не на шутку разозлилась неуважением украинки к своей стране и объяснила, что такими якобы незначительными действиями перечеркивает старания людей показать миру Родину с хорошей стороны.

"Чего мы удивляемся, что на Венецианском кинофестивале показывают документалку о "бедных русских солдатах", если украинская супермодель Снежана Онопко, в свое время прославившая нашу страну на весь мир, выставляет сториз и посты на своей Instagram-странице под песни российских исполнителей. Как говорят: если можно украинским знаменитостям, почему нельзя другим", – возмутилась Доротюк.

Аудитория, на которую Онопко транслирует русскую культуру, достигает 16,3 млн человек, что равняется почти всему населению Румынии, или половине официального количества жителей Украины. По словам журналистки, находится модель сейчас в районе Прибалтики.

"Но, если уж солнце где-то на прибалтийском побережье сильно перегрело в голову, и ты никак не вникаешь в контекст российско-украинской войны с аудиторией в 16,3 млн фолловеров, то лучше вообще не позиционировать себя украинской моделью", – добавила она.

Снежана Онопко в 2000-х годах прославила Украину, попав в топ-5 самых успешных моделей мира. Она долгое время работала с самыми масштабными брендами, среди которых Gucci, Calvin Klein, Prada и Louis Vuitton и стала лицом косметической марки Dior.

Такое признание в мире могло бы повлиять на реакцию жителей европейских стран и привлекло бы больше их внимания на войну в Украине. Однако модель решила вести аполитичный фотоблог в Instagram и молчать о российской агрессии.

Едва ли не единственное, когда она что-то говорила о войне, было еще в октябре 2022 года: "Я была так счастлива до этой ужасной войны! Моя семья была очень счастлива! Как бы я хотела вернуть время назад. Я люблю свою страну".

Ранее OBOZ.UA писал, что Снежана Онопко вышла замуж за мужчину, которого назвала "лучшим в мире". До этого она 10 лет "выживала" в браке с тираном.

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