Собчак – о скандале с Крапивиной и Киркоровым: это был стеб или каминг-аут

Российская телеведущая Ксения Собчак заявила, что ее "бомбит как Филиппа Киркорова" из-за скандала с украинским продюсером Нателлой Крапивиной. По словам знаменитости, она всегда за любой "кипиш".

Об этом звезда сообщила в своем новом выпуске шоу "Осторожно: Собчак" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца). Ведущая призналась, что она любит как Киркорова, так и Крапивину.

"Безусловно, Нателла пи***нула лишнего, но такое бывает. Иногда что-то ляпнешь, а потом 20 раз объясняешь, что ты имел ввиду. Я уверена, что с Нателлой именно такая история. Я думаю, что именно поэтому она и перестала сотрудничать с Лободой", – отметила Собчак.

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Кроме того, знаменитость обратилась к Киркорову и поинтересовалась: это был стеб и провокация или каминг-аут.

Нателла Крапивина раскритиковала эпатажное появление Киркорова и блогера Давы Манукяна на премии телеканала МУЗ-ТВ. В комментариях под фото артистов она написала, что "раньше на Кавказе таких расчленяли на шашлыки". Киркоров резко отреагировал на слова Крапивиной.

Спустя час после обращения Киркорова Крапивина опубликовала пост в Instagram, что она больше не работает со Светланой Лободой и уходит из шоу-бизнеса.

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее многие звезды отреагировали на скандал Киркорова и Крапивиной. Так, рэпер Джиган встал на сторону певца и назвал украинского продюсера "крысой". Поддержать Филиппа Бедросовича решила и певица Оля Полякова.