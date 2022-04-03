Собчак и Галкин публично повздорили, раскрыв секреты о родителях друг друга. Все подробности скандала

Телеведущая Ксения Собчак и комик Максим Галкин повздорили в сети о депутатской карьере своих родителей. В дискуссии российские знаменитости публично рассказали, как отец Галкина – Александр Галкин, и мать Собчак – Людмила Нарусова, получили кресла депутатов в Госдуме.

Первой раскрыла секрет семьи Галкиных Собчак, рассказав в Telegram, что генерал Александр Галкин был депутатом. В ответ комик заявил, что отец стал депутатом не сразу, при этом был в начале партийного списка. Его место в Госдуме нечестно заняла мать Собчак.

"Отец Максима Галкина полтора года был депутатом Думы. Ему достался мандат Льва Рохлина, убитого в июле 1998 года. Прикольно, а Максим никогда об этом не говорил", – написала в сети Собчак.

Видео дня

Максим Галкин не заставил долго ждать острый ответ на "разоблачение". Он напомнил журналистке о политических перипетиях их родителей в 90-е годы. Оказалось, что мама Собчак в партийном списке была последней, но каким-то образом очутилась в Думе вместо Галкина-старшего.

"Депутатские кресла должны были занять, согласно своим номерам в партийном списке партии, генералы Лев Рохлин и Александр Галкин. Вдруг вместо Галкина в Госдуме оказалась Людмила Нарусова, которая раньше была на непроходимом месте. Неужели, забыли, Ксения Анатольевна? У мамы поинтересуйтесь она точно помнит", – говорится в посту журналиста Олега Лурье, репост которого сделал Галкин.

Галкин написал, о чем забыла Собчак, но помнят Нарусова и Галкина. По данным журналиста Лурье, Рохлин заявлял, что "была команда сверху". После смерти Рохлина Александр Галкин автоматически получил его мандат. Собчак пока публично не отреагировала на пост Галкина в Telegram.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, и Максим Галкин, и Ксения Собчак покинули территорию РФ. Знаменитости находятся в Израиле. 13 звезд уехали из России после начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину.

Нам нужна поддержка – помогите OBOZREVATEL благотворительным взносом. Читайте только проверенную информацию у нас в Telegram-канале. Не ведитесь на фейки!