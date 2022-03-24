Кто из российских звезд выступил против войны в Украине и уехал из России

После начала захватнических военных действий РФ в Украине некоторые российские звезды выступили против войны. Многим публичным лицам, певцам и актерам пришлось эмигрировать из России из-за подавления свободы слова и санкций, которые они не хотели терпеть.

Впрочем, многие звездные россияне уверяют, что покинули родину, потому что отправились на отдых. OBOZREVATEL рассказывает о знаменитостях, которые уехали из России за границу после 24 февраля.

Вера Брежнева

Певица Вера Брежнева много лет жила и работала в России, а сейчас переехала в Польшу. Она вместе с дочерью в волонтерском центре Люблина помогает украинцам, вынужденным бежать из Украины из-за нападения из РФ. Брежнева публично осудила власти России, которые начали войну против украинского народа.

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Иван Ургант

Известный российский телеведущий Иван Ургант подтвердил слухи о том, что он покинул РФ, на своей официальной странице в Instagram. Самую рейтинговую программу в России "Вечерний Ургант", которую вел Ургант, закрыли из-за того, что он выступал против войны в Украине. На Telegram-канале "Baza" появилась информация, что ведущий с семьей уехал в Израиль.

Семен Слепаков

Юморист и сценарист Семен Слепаков тайно покинул Россию, об этом сообщили его друзья журналистам "Комсомольской правды". Он активно поддерживал в соцсетях Украину и выступал против российской оккупации. Актер переехал в Израиль. Слепаков неоднократно обращался к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой прекратить войну.

Вера Полозкова

Писательница Вера Полозкова не скрывает, что уехала из России с тремя детьми. Она вынуждена была уехать из-за действий власти и полномасштабного вторжения оккупантов в Украину. Полозкова не уточнила, где находится, но надеется, что ситуация в России изменится.

Алла Пугачева и Максим Галкин

Российская певица Алла Пугачева вместе с мужем Максимом Галкиным уехали из России. Примадонна отметила, что вскоре вернется в родную страну, а сейчас якобы находится в отпуске. Товарищ семьи Андрей Данилко (Верка Сердючка) рассказал изданию NewsRu, что Пугачева и Галкин сейчас в Израиле. В соцсетях также появились фото из-за границы, где на втором плане заметили звездных супругов вместе с детьми.

Александр Васильев

Телеведущий Александр Васильев также покинул Россию, переехав в свою квартиру в Париже (Франция). Об этом он сообщил в Instagram и отметил, что не поддерживает войну в Украине. Ведущий шоу "Модный приговор" отметил, что съемки программы приостановлены, потому что героинь нету во что одевать, поскольку мировые бренды отказались от российского рынка.

Айза-Лилуна Ай

Российская певица и телеведущая Айза-Лилуна Ай покинула территорию РФ, из соображений безопасности она решила не указывать свое местонахождение. Звезда поддерживает украинцев и переживает, что от рук захватчиков гибнут люди. Она писала в сторис Instagram, что россияне не хотели войны. Айза осуждает тех, кто безразлично относится к ситуации в мире. Ведущая забрала двоих детей и переехала, поскольку ей "трудно молчать" на родине.

Чулпан Хаматова

Российская актриса Чулпан Хаматова находится в Латвии, где у нее есть дом, сообщили в Telegram-канале "Закулиска". 46-летняя актриса театра "Современник" обращалась к Путину с просьбой прекратить войну на территории Украины.

Ксения Собчак

Российская журналистка Ксения Собчак вместе с сыном якобы уехала в отпуск за границу, однако подчеркнула, что собирается вернуться на родину. Телеведущая написала, что ее супруг Константин Богомолов находится в России. Об отъезде звезда сообщила на своем Telegram-канале. Собчак критикует войну в Украине, однако считает санкции против РФ недопустимыми. Она убеждена, что не надо всех россиян считать врагами.

Земфира

Певица Земфира, по данным Telegram-канала "Только некому", уехала из России в Париж (Франция). Еще 26 февраля она собрала аншлаг на своем концерте в Москве, а уже 5 марта она покинула Россию. В Instagram певица оставила только одно фото с надписью "Нет войне", а другие удалила. Земфира также выпустила клип с кадрами разрушенной Украины на песню "Не стреляй".

Рената Литвинова

Российская актриса и режиссер Рената Литвинова вместе со своей подругой Земфирой находится во Франции. Их видели в аэропорту в Париже. Звезда выступала также против войны Украины с Россией. В день вторжения захватчиков на украинские территории она опубликовала в Instagram изображение с надписью "Нет войне!"

Антон Долин

Кинокритик и российский журналист Антон Долин заявил на своей официальной странице в Instagram, что покидает территорию РФ из-за беспощадной войны в Украине и из-за того, что всем россиянам закрывают рот. Долин переехал в Латвию. Он отметил, что его родиной была Россия, которой сейчас уже не существует.

Кантемир Балагов

Российский кинорежиссер и сценарист Кантемир Балагов заявил на своей странице в Instagram, что покинул Россию. 30-летний сценарист выразил поддержку Украине. "Наши сердца вместе с Украиной и с жителями России, которые против этого кошмара", – заявил Балагов в сообщении, которое впоследствии удалил.

Ранее OBOZREVATEL писал о звездах, которые на SAG Awards 2022 выступили против российской оккупации. Голливудские знаменитости пришли на кинопремию с украинскими флагами.

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