Филиппа Киркорова вырезали из украинского сериала 'Сваты': что он там делал. Фото

Российского горе-артиста Филиппа Киркорова вырезали из украинского сериала "Сваты" производства студии "Квартал 95". Один из эпизодов, снятый в 2010 году, содержал так называемое камео путиниста, то есть певец сыграл самого себя, появившись на экране всего на пару минут.

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По сценарию Киркоров посетил экскурсию в винодельне вместе с другими героями "Сватов". Однако зрители российского телевидения, к сожалению или все же к счастью, больше не увидят звезду в сериале. На сюжет вырезанная сцена не влияет, сообщают пропагандистские СМИ.

Это произошло из-за массового бойкота Филиппа Киркорова российским шоу-бизнесом после его участия в "голой" вечеринке блогерши Анастасии Ивлеевой.

Кроме "Сватов", певца также убрали из других проектов, в том числе из нового ремейка фильма "Иван Васильевич меняет профессию" и новогодних концертов.

Сообщается, что Киркорова будут "бойкотировать" до весны. Скандальную личность вычеркнули из списков артистов, выступающих на больших площадках по случаю 8 марта. Также отменены сольные концерты певца.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, как расплачивается путинист за участие в "голой вечеринке" Ивлеевой: Филипп Киркоров больше не нужен России.

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