СМИ назвали имя организатора голой фотосессии в Дубае: что о нем известно
Киевлянин Виталий Гречин оказался одним из арестованных в Дубае за голую фотосъемку девушек на балконе отеля. По предварительной информации, он и был организатором самой поездки.
Об этом сообщила "Страна" со ссылкой на собственные источники. Известно, что Гречин служил в американской армии, а в кругах украинского бомонда он популярен своей страстью к большому количеству женщин, которые окружают его как на снимках в соцсетях, так и в реальной жизни (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).Что известно о Виталии Гречине
За свою карьеру мужчина успел сменить множество видов деятельности: от инвестиций до продюсерства эротического контента.
В одном из интервью Гречин заявлял, что знаком с Бараком Обамой и даже финансировал его предвыборную кампанию в США. А еще в коллекции фото мужчины с американскими знаменитостями есть несколько снимков с голливудским актером Джорджем Клуни.
Также Гречин сообщал, что открывал магазины для братьев Кличко и их партнеров в Киеве в 2002-2003 году и дружит с ними, а Виталия Кличко поддерживал на выборах мэра.
Журналисты обнаружили на YouTube видео с провокационным названием "Гречин пати в Трахобрате", где есть кадры, на которых мужчина отдыхает в компании множества женщин. Кроме того, в ролике засветились девушки в белье, а потом без него, которые ласкали Гречина.
Также в сети есть видео-интервью Гречина, где он представлен как финансист, галлерист и советник Демократической партии США. В 2019 году в публичном пространстве его уже представляли финансовым советником бывшего президента США Барака Обамы и основателем нетворкинг-платформы для блогеров "Megalikes".
Имя Виталия Гречина уже упоминалось в СМИ в связи со скандальным видео с участием покерного игрока Дэна Кейтса. В 2019 году в сеть попали кадры вечеринки в стиле Playboy, где за покерным столом собрались Дэн Кейтс и полуголые девушки в масках.
В титрах указано, что съемками видео занимался россиянин Александр Тихомиров, а продюсером ролика стал Виталий Гречин.
По словам источников, мужчина даже организовывает вечеринки для украинских депутатов. На этих мероприятиях традиционно присутствуют девушки из "эскорт-свиты" Гречина.
Главная отличительная черта Гречина – манера окружать себя большим количеством девушек модельной внешности. Эту свою слабость он не скрывает, а даже наоборот всячески демонстрирует в соцсетях. Мужчина часто позирует на фото с полуобнаженными и даже совершенно голыми девушками.
"У Гречина квартира в центре Киева, и с ним постоянно живет больше 10 девушек. У него свой личный гарем. По сути, это пул содержанок. Он "женат" на всех сразу", – рассказал источник, знакомый с Гречиным.
"Публично Гречин ведет лакшери-жизнь. Он собирает тусовки из простых сельских девчонок, не моделей, которые готовы на все ради заграничной поездки. Он свое "стадо" девочек регулярно "выгуливает", и не скрывает этого. Только вот последняя поездка в Дубай с обнаженной фотосессией закончилась для него и его подруг плохо", – добавил источник.
Как сообщал OBOZREVATEL:
в Дубае арестовали толпу девушек, которые вышли голыми на балкон. Они снимались в рекламном ролике по заказу одного из местных жителей.
Данный инцидент может нанести ущерб отношениям между ОАЭ и Израилем, которые были официально закреплены 15 сентября 2020 года, из-за израильского следа, по одной из версий.
Позже стали известны первые имена украинок, которых арестовали за голую фотосессию.
В Дубае по обвинению в развратных действиях и распространении порнографии задержаны не только 40 девушек, но и IT-предприниматель Алексей Концов родом из Иваново (Россия).