ЗМІ назвали ім'я організатора голої фотосесії в Дубаї: що про нього відомо

Киянин Віталій Гречин виявився одним із заарештованих у Дубаї за голу фотозйомку дівчат на балконі готелю. За попередньою інформацією, він і був організатором самої поїздки.

Про це повідомила "Страна" з посиланням на власні джерела. Відомо, що Гречин служив в американській армії, а в колах українського бомонду він популярний своєю пристрастю до великої кількості жінок, які оточують його як на знімках у соцмережах, так і в реальному житті (щоб подивитися фото та відео, доскрольте новину до кінця).

За свою кар'єру чоловік встиг змінити безліч видів діяльності: від інвестицій до продюсерства еротичного контенту.

В одному з інтерв'ю Гречин заявляв, що знайомий із Бараком Обамою і навіть фінансував його передвиборчу кампанію в США. А ще в колекції фото чоловіка з американськими знаменитостями є кілька знімків із голлівудським актором Джорджем Клуні.

Також Гречин повідомляв, що відкривав магазини для братів Кличків та їхніх партнерів у Києві в 2002-2003 році і дружить із ними, а Віталія Кличка підтримував на виборах мера.

Журналісти виявили на YouTube відео з провокаційною назвою "Гречин паті в Трахобраті", де є кадри, на яких чоловік відпочиває в компанії безлічі жінок. Окрім того, в ролику засвітилися дівчата в білизні, а потім без неї, які пестили Гречина.

Також у мережі є відеоінтерв'ю Гречина, де його відрекомендовано як фінансиста, галериста і радника Демократичної партії США. У 2019 році в публічному просторі його вже називали фінансовим радником колишнього президента США Барака Обами і засновником нетворкінг-платформи для блогерів "Megalikes".

Ім'я Віталія Гречина вже згадувалося в ЗМІ у зв'язку зі скандальним відео з участю покерного гравця Дена Кейтса. 2019 року в мережу потрапили кадри вечірки в стилі Playboy, де за столом покеру зібралися Ден Кейтс і напівголі дівчата в масках.

У титрах зазначено, що зйомками відео займався росіянин Олександр Тихомиров, а продюсером ролика став Віталій Гречин.

За словами джерел, чоловік навіть організовує вечірки для українських депутатів. На цих заходах традиційно присутні дівчата з "ескорт-свити" Гречина.

Головна відмінна риса Гречина – манера оточувати себе великою кількістю дівчат модельної зовнішності. Цю свою слабкість він не приховує, а навіть навпаки всіляко демонструє в соцмережах. Чоловік часто позує на фото з напівоголеними і навіть зовсім голими дівчатами.

"У Гречина квартира в центрі Києва, і з ним постійно живе більше ніж 10 дівчат. У нього свій особистий гарем. По суті, це пул утриманок. Він "одружений" з усіма одразу", – розповіло джерело, знайоме з Гречиним.

"Публічно Гречин веде лакшері-життя. Він збирає тусовки з простих сільських дівчат, не моделей, які готові на все заради закордонної поїздки. Він своє "стадо" дівчаток регулярно "вигулює" і не приховує цього. Тільки ось остання поїздка в Дубай з оголеною фотосесією закінчилася для нього і його подруг погано", – додало джерело.

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