СМИ нашли женщину, лишившую принца Гарри невинности в 16 лет: как она выглядела тогда и сейчас

Британский герцог Гарри в своих скандальных мемуарах рассказал, что в 16 лет имел первый сексуальный опыт с женщиной "намного старше себя" на заднем дворе паба. После публикации книги "Запасной" к журналистам обратилась 40-летняя Саша Велпоуп, которая подтвердила, что именно она лишила принца невиновности много лет назад.

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Собеседница Daily Mail заявила, что Гарри правдиво описал их интимный опыт, однако заметила, что на тот момент праздновала свое 19-летие, поэтому не была намного старше (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Саша рассказала, что на свое 19-летие пригласила самых близких друзей в паб выпить и отпраздновать. В разгар вечеринки герцог предложил имениннице выкурить по сигарете на заднем дворе, где и произошел половой акт.

"Он начал меня целовать. Это было страстно, интенсивно. От поцелуя он довольно быстро перешел на пол. Это было ярко, потому что мы не должны были этого делать. Для меня он не был "принцем Гарри" – это был Гарри, мой друг. Мы не собирались этого делать – это не было запланировано, и я не знала, что он девственник. Казалось, он знал, что делает. Это было быстро, дико, увлекательно. Мы оба были пьяны", – вспомнила собеседница журналистов.

Этот случай, по ее словам, разрушил дружбу между ними, поэтому впоследствии герцог перестал общаться со своей первой партнершей.

В свои 40 лет у Саши Велпоуп двое детей и она работает машинисткой экскаватора. Чтобы доказать, что она не придумала 5-минутный секс с герцогом, женщина добавила больше деталей в свою историю – название паба, описание одежды и фото.

Ранее OBOZREVATEL писал, что внук Елизаветы II принц Гарри заявил, что его родили в качестве донора органов для принца Уильяма, если с ним что-нибудь произойдет.

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