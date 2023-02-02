Смертельные ДТП: 5 звезд, чью жизнь унесла трагическая автокатастрофа

Каждое 2 февраля украинцы чтят память легендарного певца и ведущего Кузьмы Скрябина, который трагически погиб ровно 8 лет назад. Однако исполнитель стал не первой звездой, чью жизнь унесла автомобильная катастрофа.

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OBOZREVATEL решил напомнить, кто из знаменитостей погиб на дороге и вспомнить обстоятельства их смертей (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Кузьма Скрябин

Утром 2 февраля 2015 года скандальный музыкант, направляясь из Кривого Рога, столкнулся с молоковозом возле села Лозоватка Криворожского района Днепропетровской области. Его внедорожник Toyota Sequoia, двигаясь по скользкой от дождя дороге, вылетел на встречную полосу, а тормоза и руль авто якобы перестали работать.

После столкновения на артиста, управлявшего машиной, упала цистерна. Из-за резкой оппозиционной позиции исполнителя многие украинцы уверены, что в тот день произошло не случайное ДТП, а заказное убийство.

Марина Поплавская

Смертельная для известной комедийной актрисы авария произошла 20 октября 2018 возле с. Мила под Киевом. Автобус артистов "Дизель Шоу" столкнулся с грузовиком. Марина Поплавская ехала на переднем сиденье и в роковой аварии у нее не было шансов выжить.

Остальные звезды проекта получили травмы, а водитель автобуса признал свою вину. Артистку похоронили в закрытом гробу в родном Житомире.

Игорь Пелих

Успешную карьеру и счастливую семейную жизнь известного ведущего оборвала случившаяся 8 мая 2009 года автокатастрофа на проспекте Победы в Киеве. Honda Accord на полном ходу врезалась в ехавший рядом автомобиль, после чего выехала на зеленую полосу, где ударилась о деревья и опрокинулась.

В салоне иномарки находился Игорь Пелих, умерший от страшных травм прямо на месте происшествия.

Ольга Бура

В 27 лет погибла известная украинская блондинка, телеведущая Ольга Бура. Ее жизнь унесла скорость. 29 мая 2004 года в 00:55 ночи на трассе Киев – Сумы водитель автомобиля Lexus на огромной скорости – 200 км/ч – врезался в бетонное ограждение на Харьковской площади, затем – в клумбу и вылетел на газон.

Ведущая погибла на месте. Последним ее смс было сообщение мужу: "Я скоро приеду. Жди".

Анатолий Дьяченко

Любимый многими украинцами телеведущий комедийных программ ушел из жизни 13 июля 2005 года в возрасте 46 лет. Авария произошла вблизи его дома под Вышгородом. Он возвращался с рыбалки, где почти сутки не спал.

За рулем у звезды произошел сердечный приступ, из-за чего авто вылетело на встречную полосу и столкнулось с грузовиком. Дяченко скончался мгновенно.

Ранее OBOZREVATEL писал о самых загадочных смертях знаменитостей, которые до сих пор не могут понять их поклонники. Медики и полиция не дают ответы, а фанаты и пресса выдвигают собственные теории и версии.

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