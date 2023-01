Самые загадочные смерти знаменитостей: их тайна не разгадана до сих пор

Некоторые звезды ушли из жизни несправедливо рано, что стало настоящим шоком для их фанатов. Причины смерти знаменитых людей, которых не стало в весьма молодом возрасте, нередко схожи между собой: передозировка наркотиками, самоубийство, автокатастрофа и прочее. Но порой эти обстоятельства намного запутаннее, чем есть на самом деле.

Так, смерти некоторых звезд остаются загадкой для их поклонников и близких спустя десятки лет. Медики и полиция не дают ответов, а фанаты и пресса выдвигают собственные теории и версии. OBOZREVATEL расскажет о некоторых таких случаях.

Мэрилин Монро

Культовая актриса и певица скончалась 5 августа 1962 года, что стало потрясением для всего мира. Ссекс-символ 50-х годов была найдена мертвой в возрасте 36 лет в своем доме в Лос-Анджелесе. Причиной смерти назвали передозировку барбитуратов, которая была признана "вероятным" самоубийством. Это заставило многих усомниться в том, что роскошная звезда, которая, по слухам, была вовлечена во внебрачные связи с Джоном Ф. Кеннеди и его братом Робертом Ф. Кеннеди, покончила с собой. Вместо этого поклонники подозревают, что Монро убили, заставив принять смертельную дозу наркотиков. Для чего? Чтобы она не раскрыла ничего лишнего о братьях Кеннеди. ЦРУ продолжает скрывать досье о смерти Монро, и вряд ли кто-то когда-нибудь узнает, что произошло на самом деле.

Принцесса Диана

Среди того, что потеряла Диана, принцесса Уэльская, после развода с принцем Чарльзом (ныне король Великобритании), было и ее душевное спокойствие. В месяцы, непосредственно предшествовавшие ее смерти, она пыталась жить обычной жизнью. Но вместе с тем Леди Ди выражала опасения, что ее убьют, скорее всего, в результате инсценированной автомобильной аварии. Конец наступил именно так, как она предсказывала, но мы никогда не узнаем, была ли эта авария несчастным случаем, как установило последующее расследование, или инсценировкой, как боялась при жизни "Королева людских сердец".

Бриттани Мерфи

Актриса умерла в 2009 году в возрасте 32 лет после того, как в течение нескольких дней страдала от симптомов, напоминающих пневмонию. Первоначально смерть звезды фильмов "Бестолковые", "8 миля" и "Молодожены" была признана несчастным случаем, но когда ее муж Саймон Монджек умер шесть месяцев спустя практически при тех же обстоятельствах, у членов семьи возникли подозрения. Отец Мерфи утверждает, что независимый токсиколог нашел доказательства того, что его дочь была отравлена мышьяком, но полиция так и не открыла дело, что продолжает смущать общественность. Поклонникам трудно поверить, что здоровая, молодая и успешная женщина умерла по естественным причинам.

Тупак Шакур

7 сентября 1996 года в легенду хип-хопа выстрелили несколько раз из проезжающего мимо автомобиля в Лас-Вегасе, штат Невада. 13 сентября он скончался из-за внутреннего кровотечения. Ему было 25 лет. Это "звездное убийство" считается одним из самих громких в истории, поскольку больше 20-ти лет виновного в смерти Тупака не могли найти. Фанаты и пресса выдвинули версию, что рэпер инсценировал собственную смерть. Они нашли "послание" от Шакура в цифрах: рэпер записал свой посмертный альбом за 7 дней до инцидента, а 7 сентября он был застрелен на автомобиле BMW 7 серии. Кроме того, умер Тупак спустя ровно 7 месяцев после выхода пластинки "All Eyez On Me" ("Все смотрят на меня"). К слову, обложку альбома украшало изображение распятого Иисуса.

Сейчас, по мнению сторонников теории "Тупак жив", рэпер скрывается на Кубе. Отмечается, что никто не видел тело звезды после смерти, поскольку того сразу кремировали. Правда, в 2018 году бывший гангстер Двейн Кит Дэвис на прозвище Киф Ди разрушил эту теорию, рассказав, что легенду хип-хопа застрелил его племянник. Парня звали Орландо Андерсон по прозвищу Бейби Лейн. Его уже нет в живых. Он погиб в перестрелке в 1998 году.

Натали Вуд

29 ноября 1981 года актриса утонула во время прогулки на лодке со своим мужем Робертом Вагнером. Тот заявил о пропаже Вуд после ночной попойки, а тело кинозвезды было найдено спустя несколько часов плавающим в воде лицом вниз в фланелевой ночной рубашке, пуховике и носках. Сначала смерть Вуд была признана случайной, но затем синяки на ее теле заставили правоохранительные органы задуматься о бытовом убийстве. Главным подозреваемым стал ее муж, которому сейчас 87 лет. Сестра Натали Вуд и шкипер яхты в 2018 году заявили, что Вагнер убил звезду. Проблема в том, что улик недостаточно для ареста, и тайна остается нераскрытой.

