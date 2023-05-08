Смерть с косой? На коронации Чарльза ІІІ заметили странного человека в черном плаще. Видео

В субботу, 6 мая, в Лондоне состоялась официальная коронация Чарльза III, которую посетили монаршие особы, мировые лидеры, знаменитости и другие почетные гости со всего мира. Однако одна персона на церемонии осталась загадкой. Так, зрители, наблюдавшие за событием при помощи онлайн-трансляции, заметили странного человека в длинном черном плаще с капюшоном и высокой тростью в руках.

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Таинственный гость мелькнул в дверном проеме коронационного зала Вестминстерского аббатства в тот момент, когда там маршировали гвардейцы. Этот фрагмент распространили пользователи Twitter.

Интернет-пользователи стали гадать, кто мог прятаться за таким жутким костюмом. Ассоциации возникли вполне очевидные.

"Кто-нибудь еще заметил смерть с косой в Вестминстерском аббатстве?" – прокомментировал ролик один из зрителей.

А вот другие комментаторы осмелились предположить, что это дух принцессы Дианы – первой жены Чарльза, которая погибла в автокатастрофе в 1997 году.

"Смерть с косой или это принцесса Диана жаждет мести?" – размышляют пользователи сети.

А вот в Букингемском дворце от официальных комментариев этого инцидента воздержались. Очевидно, гость в черном не был в списке приглашенных.

Напомним, что коронация Чарльза III стала самой дорогой в истории. На ее подготовку потратили 250 млн фунтов стерлингов (12 млрд гривен). К слову, королевский дом Великобритании – единственный из европейских домов, который более 1000 лет сохраняет традицию коронации.

Коронацию посетила и первая леди Украины Елена Зеленская. Компанию ей составил премьер-министр Денис Шмыгаль. Супруга Владимира Зеленского для мероприятия надела стильное платье длины миди в серо-голубом цвете и длинное пальто такого же оттенка украинского бренда The Coat.

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