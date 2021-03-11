Эмили Ратаковски впервые стала мамой. Фото
Американская супермодель и актриса Эмили Ратаковски поделилась радостным событием с поклонниками – она впервые стала мамой. У знаменитости родился мальчик, которого назвали Сильвестром.
Также модель на своей странице в Instagram опубликовала фото с сыном на руках. Как стало известно, малыш появился на свет 8 марта (кадр можно посмотреть ниже).
Так, звезда разместила снимок, на котором показала, как кормит грудью Сильвестра, сидя на диване. Супермодель отметила, что это было "самое красивое и наполненное любовью утро в ее жизни".
Напомним, Эмили Ратаковски работала с брендами одежды Forever 21 и Nordstrom, но стала известной как модель после съемки нескольких фотосессий с фотографом Тони Дюраном. В 2009-2010 годах Эмили снималась в сериале "iCarly" на Nickelodeon, где исполняла роль Таши.
Супермодель вышла замуж в феврале 2018 года. Ее муж – 30-летний Себастьян – актер, продюсер и партнер в кинокомпании Elara Picture.
О том, что она беременна, модель объявила в сети и поделилась первым обнаженным фото, будучи уже в положении.
Как сообщал OBOZREVATEL:
американская супермодель и актриса Эмили Ратаковски поделилась с поклонниками голым кадром с мужем, который она сделала еще три года назад.
Также модель показала фото, на котором предстала вместе со своим супругом Себастьяном. Мужчина обнял знаменитость, а рядом с ними позировала собака.