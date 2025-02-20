'Служу нашему народу': фронтмен 'Коррупции' Миша Крупин отправился на военные учения

Украинский музыкант, фронтмен группы "Коррупция" Миша Крупин официально начал военное обучение. Еще несколько месяцев назад он заявил о своем желании добровольно присоединиться к рядам ВСУ, а теперь подтвердил, что проходит базовую общевойсковую подготовку (БОВП).

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О начале военной подготовки Миша Крупин сообщил в своем Instagram, опубликовав фото с подписью: "Ну что ж, теперь служу нашему народу. Принимаю ваши поздравления!" В InstaStories он также поделился снимком военного снаряжения, написав: "Я уехал проходить БОВП".

Артист, ранее регулярно посещавший передовую в составе "Культурного десанта", чтобы поддержать военных концертами, теперь и сам стал одним из них. Его решение мобилизоваться стало ответом на вызовы времени: Крупин неоднократно отмечал, что хочет быть полезным стране не только как музыкант, но и как воин.

Ранее певец рассказывал, что прошел военно-врачебную комиссию (ВВК), которая обнаружила определенные нюансы с состоянием здоровья, поэтому подготовка к службе затянулась. "Сегодня был на ВВК, назначили обследование! Буду держать в курсе! Все будет хорошо!" – писал он в соцсетях.

"Не хочу, чтобы за меня решали. Хочу просто пойти и мобилизоваться. И хочу сделать это в Харькове, потому что здесь это другое ощущение. Ты понимаешь, что должен делать, как настоящий мужчина", – объяснял Крупин свое решение пойти добровольцем.

Что известно о БОВП

Базовая общевойсковая подготовка (БОВП), которую проходит Крупин, является первым этапом обучения для мобилизованных. Программа, обновленная с учетом боевого опыта, длится 1,5 месяца и включает в себя 372 часа тренировок. После успешного завершения обучения военнослужащие получают сертификат и квалификацию "стрелок". Уже потом они проходят специализированные курсы в соответствии со своей военной специальностью.

Ранее OBOZ.UA Миша Крупин впервые показал свою любимую, которую видит раз в месяц за неимением свободного времени. Однако артист отмечает, что если люди понимают друг друга, то в этом никаких проблем.

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